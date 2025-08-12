به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در رابطه با خدمت رسانی جمعیت به زائران اربعین گفت: جمعیت هلال‌احمر به عنوان متولی ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اباعبدالله (ع) در کشور عراق، از ابتدای ماه صفر و همزمان با آغاز عملیات امدادی و درمانی اربعین، تا صبح امروز ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ بیش از ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار خدمت به زائران ارائه کرده است.

وی افزود: تا صبح امروز، به ۸۸ هزار و ۷۵۵ نفر از زائران در معرض گرمازدگی خدمات رسانی انجام شد و این عزیزان ویزیت شدند. همچنین ۱۰۷ هزار و ۷۱۰ نفر تحت سرم تراپی قرار گرفتند.

وی یادآور شد: پزشکان داوطلب حاضر در عملیات خدمات‌رسانی به زائران اربعینی در عراق، تا این لحظه ۷۲۱ هزار و ۴۵۰ ویزیت عمومی انجام داده و بالغ بر ۲۳۱ و ۸۴۸ هزار نفر نیز تحت ویزیت تخصصی پزشکان قرار گرفتند.

مرعشی ادامه داد: از ابتدای آغاز عملیات پوشش مراسم اربعین تا صبح امروز، ۹۷۵ هزار و ۵۰۵ زائر در عراق از خدمات پیراپزشکی و یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۴۷۱ نفر از خدمات دارویی هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند.

این مقام مسئول در هلال احمر خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر نیز در این مدت ۱۱۸۳ مصدوم را در خاک عراق به مراکز درمانی منتقل کرده و مجموعاً ۱۰ هزار و ۳۲۹ خدمت امدادی و انتقالی انجام داده اند. لازم به ذکر است که ۱۹۹ زائر نیز برای انجام درمان تخصصی به ایران منتقل شده اند.

مرعشی توضیح داد: جمعیت هلال‌احمر از تمامی زائران درخواست دارد تا در طول مسیر به توصیه‌های ایمنی توجه داشته و از پیاده‌روی در طول روز که گرمای بیشتری دارد، خوددداری و پیاده‌روی خود را به ساعات پایانی روز موکول کنند تا با خطر کمتری نسبت به گرمازدگی مواجه باشند. موکب‌های بهداشتی و درمانی در تمامی طول مسیر پیاده‌روی از نجف تا کربلا با نشان هلال‌احمر مشخص شده‌اند و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شوند.