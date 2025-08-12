به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح سه شنبه در بازدید از راه‌های مواصلاتی شاهرود با بیان اینکه یکی از نقاط پر حادثه در محور علی‌آباد-صالح‌آباد شاهرود اصلاح شد، ابراز داشت: این پروژه با هدف ارتقا ایمنی در دستورکار قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه این طرح شامل ساخت پل سه دهانه دو متری در مسیر راه روستایی است، افزود: این اقدام هنگام بارندگی ایمنی عبور و مرور اهالی را تأمین می‌کند.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این پروژه پاسخی به مطالبه چندین ساله اهالی این دو روستا بود، ابراز داشت: با بهره‌برداری از این پل، مسیر تردد بین دو روستا به طور کامل بازگشایی شده است.

عمیدی با بیان اینکه مشکلات ناشی از آب گرفتگی و خطرات جانی در فصل بارندگی به صورت کامل برطرف شد، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها در دست انجام است.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی شاهرود همواره در می‌کوشد با شناسایی نقاط بحرانی و اجرای پروژه‌های عمرانی، رفاه و امنیت مردم را تأمین کند.