۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

نقطه حادثه خیز محور علی‌آباد-صالح‌آباد در شاهرود اصلاح شد

شاهرود- مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از اصلاح نقطه حادثه خیز محور علی‌آباد-صالح‌آباد در شاهرود خبر داد و گفت: با ساخت پل سه‌ دهانه دو متری در مسیر راه روستایی، مشکل رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح سه شنبه در بازدید از راه‌های مواصلاتی شاهرود با بیان اینکه یکی از نقاط پر حادثه در محور علی‌آباد-صالح‌آباد شاهرود اصلاح شد، ابراز داشت: این پروژه با هدف ارتقا ایمنی در دستورکار قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه این طرح شامل ساخت پل سه دهانه دو متری در مسیر راه روستایی است، افزود: این اقدام هنگام بارندگی ایمنی عبور و مرور اهالی را تأمین می‌کند.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه این پروژه پاسخی به مطالبه چندین ساله اهالی این دو روستا بود، ابراز داشت: با بهره‌برداری از این پل، مسیر تردد بین دو روستا به طور کامل بازگشایی شده است.

عمیدی با بیان اینکه مشکلات ناشی از آب گرفتگی و خطرات جانی در فصل بارندگی به صورت کامل برطرف شد، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها در دست انجام است.

وی افزود: اداره راه و شهرسازی شاهرود همواره در می‌کوشد با شناسایی نقاط بحرانی و اجرای پروژه‌های عمرانی، رفاه و امنیت مردم را تأمین کند.

