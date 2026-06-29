به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در راه و شهرسازی شرق استان سمنان در شاهرود اعلام کرد: در آستانه ایام تشییع و سفر عاشقان به سوی بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان آماده سازی شدند.

وی افزود: در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ها، عملیات گسترده‌ای شامل نصب گاردریل در نقاط حادثه‌خیز، جمع‌آوری گاردریل‌های آسیب‌دیده، نصب سرسپری، نصب و ترمیم تابلو و علائم، رفع افتادگی شانه راه، اصلاح شیب شیروانی و شانه‌سازی اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در ادامه با تاکید بر اهمیت پاکسازی مسیرها برای بهبود دید رانندگان گفت: بوته‌کنی، حریم‌زنی، لکه گیری و ترمیم رویه راه از دیگر اقداماتی است که به صورت شبانه‌روزی انجام شده است. همچنین با بازدیدهای دوره‌ای مستمر از محورها، تمامی گلوگاه‌های خطرآفرین رصد می‌شوند.

عمیدی گفت: به منظور تأمین ایمنی پایدار، برنامه‌های ویژه‌ای نظیر لای‌روبی و گشاد کردن دهانه پل‌ها، ترانشه‌برداری در نقاط کور و حذف نقاط پرتصادف در دستور کار قرار دارد علاوه بر اقدامات فنی، تیم‌های راهداری با استقرار گشت‌های ۲۴ ساعته در حالت آماده‌باش کامل هستند