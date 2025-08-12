  1. حوزه و دانشگاه
سامانه صندوق رفاه وزارت علوم برای ثبت اسکان در خوابگاه‌ها فعال شد

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از فعال شدن سامانه صندوق رفاه برای ثبت درخواست اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی خبر داد.

صمد حاج جباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم فعال شده و دانشجویانی که برای سال تحصیلی جدید درخواست اسکان در خوابگاه را دارند حتماً باید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درخواست خود را ثبت کنند تا دانشگاه برای خوابگاه‌های آنها برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: حال ممکن است دانشجویی درخواست خود را به دانشگاه ارائه داده باشد ولی باید در ابتدا در خواست دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ثبت شود تا اطلاعات به سمت دانشگاه ارائه شود.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: فعال شدن سامانه صندوق رفاه دانشجویان برای ثبت اسکان در خوابگاه برای سال تحصیلی جدید در گروه‌های داخلی خوابگاه‌های دانشجویی اعلام شده به دانشگاه‌ها نیز اعلام می‌شود.

وی مجدد تاکید کرد: سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای ثبت درخواست اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید فعال شده است، دانشجویان می‌توانند برای ثبت درخواست به سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند.

زهرا سیفی

