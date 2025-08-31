آقایی: تحول اساسی در مدیریت میراث فرهنگی گیلان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر یکشنبه در در بازدید از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان ضمن تبریک انتصاب مدیر کل جدید میراث فرهنگی استان، وضعیت گذشته این اداره کل در استان را مناسب ندانست و اظهار کرد: هر مدیریتی هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف و بعد از آن باید نقاط قوت آن تقویت شده و نقاط ضعف‌ها هم اصلاح گردد.

بازرس کل گیلان با تاکید بر این نکته که باید در مدیریت میراث فرهنگی استان تحول اساسی ایجاد شود، گفت: وضعیت فعلی بوجود آمده حاصل عدم حسن تدبیر و عدم همت بلند در برخی مدیران گذشته است.

آقایی با اشاره به وظیفه اصلی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که حفظ میراث تاریخی استان است، اظهار داشت: شما امانت دار آثار نیاکان ما هستید و شالوده افکار نیاکان ما در دست شماست، پس تکلیف دارید آثار و فرهنگ نیاکان ما را به مردم معرفی کنید.

وی با تاکید بر اینکه باید به میراث فرهنگی نگاه ویژه ای داشته باشیم افزود: خط قرمز بازرسی کل سه دستگاه میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست استان است و قطعاً بازرسی در کنار شما خواهد بود.