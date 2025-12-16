آقایی:تغییر مسیر راه‌ آهن به خاطر سود جویان خلاف عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخواستها و شکایتهای مردمی درباره تغییر ناگهانی مسیر احداث راهآهن رشت - آستارا در منطقه حوریان، جلسه نظارتی و حمایتی صبح سه شنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون دادستان گیلان و مدیران ارشد استانی در بازرسی کل استان برگزار شد.
احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، در این نشست با اشاره به پیشینه طولانی این طرح از دوره قاجار، اظهار داشت: اجرای این پروژه در دوران انقلاب اسلامی محقق شده و تکمیل آن به دلیل ایجاد کریدور شمال-جنوب، امروز از اقتضائات اقتصادی کشور است.
وی افزود: این مسیر ترانزیتی، کریدوری حیاتی برای اتصال شمال و جنوب کشور و تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و کشورهای همسایه است و دولت اهتمام جدی برای تسریع در اجرای آن دارد.
تأکید بر ممنوعیت ساختوساز در مسیر مصوب
بازرس کل گیلان با اشاره به اعتراضات شهروندان رضوانشهری خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ مسیر اجرای پروژه، هرگونه ساختوساز در این محور ممنوع بوده است. اگر افراد یا دستگاههایی مجوزهایی صادر کردهاند، مرتکب تخلف شدهاند و باید جبران خسارت کنند.
وی تصریح کرد: تغییر مسیر به سمت اراضی کشاورزی یکپارچه، منافع ملی و امنیت غذایی را تهدید میکند و موجب تنش اجتماعی و خدشهدار شدن اعتماد مردم به دستگاههای اجرایی میشود.
حفظ اراضی کشاورزی و انطباق با عدالت
آقایی با تأکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی گفت: استان گیلان سهم بزرگی در تأمین برنج کشور دارد و تغییر کاربری اراضی شالیزاری خلاف عدالت و انصاف است.
وی هشدار داد: اگر به خاطر منافع معدود افراد، مسیر طرح تغییر کند، سازمان بازرسی بر اساس قانون و صلاحیت ذاتی خود، از احقاق حق مردم و حفظ منابع کشاورزی کوتاه نخواهد آمد.
نظر شما