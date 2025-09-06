بازرس کل گیلان: هیچ فرهنگی با زور و اجبار اجرایی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات متخصصان زنان و زایمان استان گیلان با حضور بازرس کل استان و جمعی از متخصصان و کارشناسان این حوزه ظهر شنبه در بازرسی کل برگزار شد.

در این نشست، «احمد آقایی» بازرس کل گیلان ضمن تبریک روز پزشک به تمامی پزشکان فعال در حوزه درمان، شغل پزشکی را دارای تقدس و اهمیت ویژه دانست و گفت: یکی از صفات بارز خداوند طبیب بودن است، چرا که شفا در دستان اوست و این نشان‌دهنده جایگاه والای حرفه پزشکی است.

وی با تاکید بر حق طبیعی مادران در انتخاب شیوه زایمان اظهار داشت: شیوه زایمان باید بر اساس انتخاب و خواست مادر انجام شود و اجباری در این زمینه منطقی نیست.

بازرس کل استان گیلان درباره قانون اجباری شدن زایمان طبیعی تصریح کرد: این قانون بدون مشورت با متخصصان و کارشناسان دلسوز و آینده‌نگر تدوین شده و متأسفانه تبعات منفی آن نادیده گرفته شده است.

وی افزود: قانونی که بدون امکان اجرایی شدن باشد و جامعه به آن تمکین نکند، به معنای قانون متروک است و این مسئله نشان‌دهنده عدم آینده‌نگری پیشنهاددهندگان آن است.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در افزایش گرایش به زایمان طبیعی گفت: هیچ فرهنگی با اجبار شکل نمی‌گیرد و تاکید بیش از حد بر این قانون در شرایط کنونی که با کاهش جمعیت مواجهیم، موجب ایجاد زایمان هراسی در مادران شده است.

وی همچنین تصورات رایج درباره تعارض منافع پزشکان در انجام عمل سزارین را رد کرد و گفت: زایمان طبیعی برای پزشکان آسان‌تر و به‌صرفه‌تر است، اما قانون فعلی باعث شده تا پزشکان متخصص زنان و زایمان با بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی درگیر مشکلات متعدد شوند.

در پایان این جلسه مقرر شد کمیته‌ای متشکل از متخصصان و کارشناسان متعهد در این رشته تشکیل شود تا با اجماع کشوری، راهکارهایی برای اصلاح قانون اجباری شدن زایمان طبیعی ارائه و پیگیری شود.