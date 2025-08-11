به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه به همراه معاون نظارت و بازرسی و سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی به صورت سرزده از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان رودبار بازدید کرد.
وی در این بازدید با اشاره به کمبود نیروی انسانی در بیمارستان گفت: با وجود کمبود نیرو، وضعیت نظافت این بیمارستان بهتر از بسیاری از مراکز درمانی استان است که جای تقدیر دارد.
بازرس کل گیلان اما با انتقاد از عدم فعالیت بخشهای مراقبتهای ویژه ICU و CCU تاکید کرد: حق مردم منطقه نیست که امکانات این بخشها فراهم باشد اما به دلیل نبود پرسنل درهای آن قفل باشد اگر ناگهان بیماری با شرایط خاص مراجعه کند چگونه باید مراقبت شود؟
وی همچنین در بازدید از بخش دیالیز بیمارستان، از وضعیت نامناسب این بخش ابراز تأسف کرد و افزود: بیماران در بخش دیالیز با مشکلات زیادی مواجهاند؛ از تهویه نامناسب و خرابی دستگاهها گرفته تا نبود تختهای مناسب برای انجام درمان.
آقایی با اشاره به تهیه دستگاه سونوگرافی با کمک خیرین اظهار داشت: به جای برگزاری جلسات و همایشهای پرهزینه، بهتر است بخش کوچکی از این هزینهها صرف تجهیز و راهاندازی دستگاهها و امکانات مراکز درمانی شود تا مشکلات بیماران کمتر شود.
بازرس کل گیلان در پایان بازدید، ضمن گفتگو با کادر درمان و بیماران، مشکلات مطرح شده را به دقت بررسی و بر لزوم رسیدگی فوری به وضعیت بیمارستان تأکید کرد.
