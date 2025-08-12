آیین تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین مظفری معاون قضائی قوه قضائیه، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضائیه، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، رحیمی وزیر دادگستری، موحدی معاون منابع انسانی قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این مراسم گفت: پورسید خدمتگزار صادقی بود که سالهای سال خدمات ارزشمندی در معاونت حقوقی ارائه کرد و فرد جدیدی هم که به جای وی انتخاب شدند، ناآشنا به امور نیستند و کارهای ارزشمندی در قوه قضائیه داشتند، برای هر دو بزرگوار آرزوی موفقیت دارم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فرازهای نخستین دعای اربعین، بیان کرد: در این دعای ارزشمند، انسانها دعوت به تدبیر و تفکر شدند که این مهم هم اکنون برای همگی ما در هر سطح و جایگاهی حائز اهمیت و ارزشمند است و باید در دستورکار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هم بنده و هم رئیس قوه قضائیه، قدرت تحلیل و تفکر بالایی را در جناب پورسید دیده بودیم. بر همین اساس در موارد زیادی از وی مشاوره گرفتم چراکه میدانستم به تبعات هر تصمیمی توجه فراوانی دارند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: پورسید در کنار تحلیلگری، استنباط و تحلیل بالا از خضوع فراوانی نیز برخوردار هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تلاشهای فراوانی که در معاونت حقوقی صورت میگیرد، گفت: تدوین آئین نامههای قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول در مدتی کوتاه، با تلاشهای پورسید و همکارانشان انجام گرفت که از همه این تلاشها تشکر میکنم.
وی اضافه کرد: یکی از ویژگیهای هادی برای تصدی این سمت، آشنایی با حوزه معاونت حقوقی است که سالها در آن فعالیت و تلاش داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی گفت: معاون حقوقی جدید از دانش علمی بالا و مناسبی برخوردار است. قانوننویسی کرده و تعامل مطلوبی با مجلس دارد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: امیدواریم معاون حقوقی جدید تعامل و همکاری بالایی با دولت و مجلس در تصویب لوایح قضائی داشته باشند. همچنین با طمانینه کارها را با سهولت و سرعت پیش ببرند. امیدواریم در این جایگاه بدرخشند و کارهای مهم و تازهای صورت دهند.
حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون جدید حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: زمانی که در معاونت حقوقی مشغول به فعالیت بودم دغدغهای درباره وضعیت تدوین و تصویب لوایح قضائی و پروسهای که طی میکند، داشتم که حتماً این دغدغه را پیگیری خواهم کرد.
وی ادامه داد: با آغاز مسئولیتم در این معاونت حتماً مسیر تعاملی با سایر همکاران طی شده و تلاش میکنیم از نظرات جامعه علمی و نیز همکاران خبره و توانمند در معاونت حقوقی استفاده کنیم تا مسیر کاری به بهترین شکل طی شود.
پورسید، معاون حقوقی سابق قوه قضائیه نیز در این مراسم، گفت: از تلاش، تعامل و زحمات تمامی همکارانم در این معاونت تشکر میکنم. در این مدت که بنده در معاونت حقوقی فعالیت داشتم همگی همکاران، مدیران، مستشاران و کارکنان اداری و خدماتی زحمات زیادی کشیده و تلاشهای فراوانی داشتند که قابل تقدیر است.
در پایان این جلسه با اهدای لوح از تلاشهای بهزاد پورسید تجلیل و حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی به عنوان معاون جدید حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه معرفی شد.
نظر شما