بوشهر و فرصت طلایی توسعه انرژی خورشیدی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: استان بوشهر با میانگین بیش از ۳۲۰ روز آفتابی در سال و شدت تابش خورشیدی بین ۵٫۴ تا ۵٫۸ کیلووات‌ساعت بر مترمربع در روز، یکی از مستعدترین مناطق ایران برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

یک کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به موقعیت استثنایی بوشهر در بهره‌برداری از انرژی خورشیدی گفت: میانگین ۳۲۰ روز آفتابی و شدت تابش بالای استان، بوشهر را به یکی از سه منطقه برتر کشور در زمینه بازدهی نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل کرده است.

مهدی سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شدت تابش خورشید در بوشهر بین ۵٫۴ تا ۵٫۸ کیلووات‌ساعت بر مترمربع در روز است که حتی با بسیاری از مناطق خورشیدی جهان قابل مقایسه است.

وی افزود: اگر تنها ۲ درصد از اراضی غیرقابل‌کشت استان به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یابد، می‌توان بیش از ۲۰۰ مگاوات برق پاک تولید کرد.



کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی

در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی استان بوشهر از نیروگاه‌های حرارتی و با مصرف گاز طبیعی و سوخت مایع تأمین می‌شود.

این الگو علاوه بر فشار بر منابع هیدروکربوری، سالانه هزاران تُن دی‌اکسیدکربن وارد جو می‌کند.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند حداقل ۲۰ درصد از بار مصرف نیروگاه‌های حرارتی را کاهش دهد و سهم انرژی پاک را در سبد مصرفی استان به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.

الهام رضایی افزود: هر مگاوات برق خورشیدی که جایگزین تولید حرارتی شود، سالانه بیش از ۷۰۰ تُن CO₂ کمتر وارد جو می‌کند. این موضوع برای استان بوشهر که از نظر اقلیمی حساس و ساحلی است، اهمیتی دوچندان دارد.

صرفه اقتصادی و امنیت انرژی

برآوردها نشان می‌دهد هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق خورشیدی در مناطق پرآفتاب کشور، کمتر از ۱,۲۰۰ ریال است، در حالی که هزینه تولید برق حرارتی (با احتساب یارانه پنهان سوخت) بیش از ۱,۸۰۰ ریال برآورد می‌شود. همچنین، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی به‌دلیل تجدیدپذیر بودن، امنیت انرژی استان را در بلندمدت تضمین کرده و وابستگی به نوسانات تأمین سوخت را کاهش می‌دهد.

یک کارشناس اقتصاد انرژی با تأکید بر مزیت اقتصادی انرژی خورشیدی در بوشهر گفت: هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق خورشیدی در این استان کمتر از ۱,۲۰۰ ریال است، در حالی که تولید حرارتی حتی با یارانه سوخت بیش از ۱,۸۰۰ ریال هزینه دارد.

امیر کیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، امنیت انرژی استان را در بلندمدت تضمین کرده و خطر وابستگی به نوسانات تأمین سوخت را از بین می‌برد.

ظرفیت‌های اشتغال‌زایی

ایجاد هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی به‌طور مستقیم برای حدود ۳۰ نفر شغل ایجاد می‌کند و به‌طور غیرمستقیم صدها فرصت شغلی در حوزه‌های نصب، تعمیرات و تولید تجهیزات به همراه دارد. اگر تنها ۵ درصد از اراضی غیرقابل‌کشت استان به احداث نیروگاه خورشیدی اختصاص یابد، می‌توان ظرف پنج سال آینده بیش از ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تولید کرد.

یک کارشناس بازار کار انرژی‌های تجدیدپذیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی، به‌طور مستقیم برای حدود ۳۰ نفر شغل ایجاد می‌کند و می‌تواند به توسعه پایدار اشتغال در بوشهر کمک کند.

زهرا قاسمی افزود: اگر تنها ۵ درصد اراضی غیرقابل‌کشت استان به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یابد، می‌توان ظرف پنج سال بیش از ۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تولید کرد و صدها فرصت شغلی پایدار ایجاد نمود.

نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی

در حال حاضر، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی در بوشهر کمتر از ۱۵ مگاوات است که فاصله زیادی با ظرفیت بالقوه استان دارد. با ایجاد مشوق‌هایی نظیر تضمین خرید ۲۰ ساله برق، معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و تسهیل صدور مجوز، می‌توان زمینه حضور فعال بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرد.

یک کارشناس سرمایه‌گذاری انرژی با اشاره به ظرفیت‌های بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی استان کمتر از ۱۵ مگاوات است که با پتانسیل موجود فاصله زیادی دارد.

سید حمید موسوی تصریح کرد: تضمین خرید ۲۰ ساله برق و معافیت مالیاتی می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای حضور در پروژه‌های خورشیدی بوشهر ترغیب کند.

لزوم ورود مدیریت ارشد استان

تحقق جهش در حوزه انرژی خورشیدی، نیازمند ورود جدی مدیریت ارشد استان بوشهر است. تدوین سند جامع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شناسایی نقاط با بیشترین تابش، ایجاد زیرساخت‌های اتصال به شبکه برق سراسری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گام‌هایی است که می‌تواند این تحول را رقم بزند.

یک کارشناس سیاست‌گذاری انرژی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه انرژی خورشیدی در بوشهر بدون ورود جدی مدیریت ارشد استان و تدوین سند جامع توسعه، به کندی پیش می‌رود.

بهنام صادقی افزود: شناسایی نقاط با بیشترین تابش، ایجاد زیرساخت‌های اتصال به شبکه و تسهیل صدور مجوز، از اقداماتی است که باید در اولویت کاری استان قرار گیرد.

صبح سه‌شنبه و در جریان ارتباط ویدئوکنفرانسی با آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور بر اهمیت جایگاه این استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

وی بوشهر را از مناطق ممتاز کشور برای توسعه ظرفیت‌های خورشیدی دانست و اعلام کرد که دولت از تمامی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در این مسیر فعالیت کنند، حمایت خواهد کرد.

به گفته پزشکیان، حرکت به سمت انرژی‌های پاک نه‌تنها راهکاری برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و صیانت از محیط‌زیست است، بلکه گامی مهم در تأمین امنیت انرژی نسل‌های آینده به شمار می‌رود. وی افزود: توسعه این بخش علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، می‌تواند زمینه انتقال فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های کلان را نیز فراهم سازد.

بوشهر در کنار جایگاه استراتژیک خود در نفت و گاز، می‌تواند به قطب انرژی خورشیدی کشور نیز تبدیل شود. این تحول، علاوه بر کاهش آلایندگی و حفظ محیط‌زیست، زمینه اشتغال پایدار و تنوع‌بخشی به اقتصاد استان را فراهم می‌آورد و الگویی موفق برای سایر استان‌ها خواهد بود.