به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فعلهگری اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع فسیلی، افزایش مصرف انرژی و ضرورت توجه به مسائل زیستمحیطی، توسعه و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از اولویتهای مهم کشورها تبدیل شده است.
وی افزود: استفاده از منابعی همچون انرژی خورشیدی، بادی، زیستتوده و سایر انرژیهای پاک، از مهمترین راهکارهای جایگزینی سوختهای فسیلی و تأمین پایدار انرژی به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به ظرفیتهای موجود کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد: دسترسی به این منابع، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دارد.
فعلهگری ادامه داد: شرکت گاز استان کردستان در راستای بهرهمندی از انرژیهای پاک، نسبت به نصب و راهاندازی سامانههای خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ کیلووات در ۱۴ سایت و ساختمان اداری در سطح استان اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی شرکت گاز استان کردستان از طریق انرژی خورشیدی تأمین و مازاد تولید نیز به شبکه برق سراسری تزریق میشود.
