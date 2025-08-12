به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی صبح سه شنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و توفیق روزافزون برای رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم، گفت: خبرنگاران به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، نقش بی‌بدیل در تبیین واقعیات، انعکاس مطالبات مردمی و روشنگری جامعه دارند.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی نوشهر، همجواری با دریای خزر، جنگل‌های هیرکانی، دسترسی به گمرک، بندر، فرودگاه و مسیرهای اصلی ارتباطی، همچنین برخورداری از زیرساخت‌های کامل آب، برق، گاز و مخابرات، افزود: از اصحاب رسانه انتظار داریم در معرفی این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و اقتصاد دریا محور نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

فرماندار نوشهر سپس به بخشی از دستاوردهای دولت چهاردهم در استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری و دستور ویژه استاندار مازندران، نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۶۰ مگاواتی نوشهر که ماه‌ها تعطیل بود، با پرداخت بدهی ۹ میلیون یورویی دوباره راه‌اندازی و به مدار تولید بازگشت.

جهانشاهی از رفع بخشی از مشکلات نیروگاه زباله‌سوز نوشهر و آغاز عملیات ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت اولیه ۶ مگاوات نیز خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در تأمین پایدار انرژی منطقه دانست.

وی در پایان تأکید کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی برای بازتاب دستاوردهای دولت و معرفی خدمات انجام‌شده در استان مازندران است و خبرنگاران در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.