جهانشاهی: مدارس نوشهر به پنل خورشیدی تجهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نوشهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای انرژی پاک در مدارس اظهار کرد: استفاده از پنلهای خورشیدی در مراکز آموزشی علاوه بر کاهش هزینههای مصرف انرژی، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست است.
وی افزود: اجرای این طرح باید با همکاری دستگاههای مرتبط و برنامهریزی دقیق در دستور کار قرار گیرد تا مدارس شهرستان هرچه سریعتر از مزایای انرژی خورشیدی بهرهمند شوند.
فرماندار نوشهر همچنین بر ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای این پروژه تأکید کرد و گفت: توسعه انرژیهای پاک در مدارس علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و استفاده بهینه از منابع خواهد بود.
جهانشاهی در ادامه با اشاره به دیگر دستورکارهای شورای آموزش و پرورش، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری مطلوب آزمونهای نهایی تأکید کرد و افزود: همه امکانات و ظرفیتهای شهرستان باید برای برگزاری آرام، ایمن و بدون مشکل این آزمونها به کار گرفته شود.
وی همچنین اجرای طرح مولدسازی املاک آموزش و پرورش را منوط به حفظ منافع این دستگاه دانست و تصریح کرد: هرگونه تصمیم در این حوزه باید در راستای تقویت زیرساختهای آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین منافع دانشآموزان باشد.
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