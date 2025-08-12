عملیات ترور افسر بلندپایه روسیه خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان امنیت فدرال روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که مزدور سرویس اطلاعات اوکراین را بازداشت کرده است. این شخص قصد داشت یکی از افسران بلند پایه روسیه را ترور کند.

بر اساس این گزارش، قرار بود عملیات مذکور با استفاده از یک خودروی بمب گذاری شده در مسکو صورت بگیرد.

این خودرو با ۶۰ کیلوگرم مواد منفجره مجهز شده بود و قرار بود در زمان عبور افسر مذکور از کنار آن منفجر شود.

عامل این عملیات در سال ۲۰۲۳ به روسیه سفر کرده و تابعیت این کشور را دریافت کرده بود.