ترامپ ممکن است ارسال سلاح به اوکراین را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده که اگر اوکراین با طرح‌های صلح احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موافقت نکند، ممکن است وی ارسال تسلیحات را به این کشور قطع کند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری آمریکایی، انتخاب آلاسکا به عنوان محل برگزاری احتمالی مذاکرات میان ترامپ و پوتین، اشاره‌ای پنهان به این است که اروپا و اوکراین نفوذ چندانی در این فرآیند نخواهند داشت.

بلومبرگ همچنین اشاره می‌کند که اروپا بیش از سه سال فرصت داشته تا برای این لحظه آماده شود، اما همچنان از قدرت نظامی لازم برای حمایت انفرادی از اوکراین بی‌بهره است.

از سوی دیگر، وال استریت ژورنال در تاریخ ۹ آگوست گزارش داد که کشورهای اروپایی و اوکراین طرحی را ارائه کرده‌اند که می‌تواند مبنای مذاکرات آینده میان ترامپ و پوتین باشد. این طرح شامل دو نکته کلیدی است: نخست آنکه مذاکرات باید با توافق بر سر آتش‌بس آغاز شود و دوم آنکه هرگونه واگذاری احتمالی قلمرو از سوی کی‌یف باید با تضمین‌های امنیتی، از جمله عضویت احتمالی در ناتو، همراه باشد.

روسیا الیوم نوشت: با این حال، بسیاری از رهبران اروپایی از تلاش‌های ترامپ برای صلح در اوکراین حمایت کرده‌اند.

اروپایی‌ها در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که آماده ارائه حمایت دیپلماتیک به ترامپ هستند. علاوه بر این، این رهبران متعهد شده‌اند که در قالب «ائتلاف کشورهای داوطلب» به حمایت نظامی و مالی قابل توجه از کی‌یف ادامه دهند و تحریم‌ها علیه روسیه را نیز حفظ کنند.