به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایطی که تابستان دیگری چالش کم‌آبی را برای بخش کشاورزی ایران پررنگ‌تر کرده، نگاه‌ها بیش از پیش به سوی راه‌حل‌های پایدار برای حفظ سرمایه‌های ملی معطوف شده است. باغات کشور، به عنوان دارایی‌های چندساله و مولد، در خط مقدم این چالش قرار دارند.

گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تغییر الگوی آبیاری از سنتی به مدرن و استفاده از سیستم لوله آبیاری قطره‌ای، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک استراتژی حیاتی برای بقا و سودآوری این باغات در آینده است.

باغات ایران در خط مقدم چالش کم‌آبی

یک باغ، برخلاف مزارع زراعی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که سال‌ها زمان و هزینه برای به ثمر نشستن آن صرف می‌شود. درختان برای رشد مطلوب و باردهی اقتصادی، به تأمین آب منظم و پیوسته در طول سال‌های متمادی نیاز دارند. افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش آورد رودخانه‌ها، این سرمایه‌های گران‌بها را با تنش آبی جدی مواجه کرده و خطر خشکیدگی و کاهش شدید محصول را به همراه داشته است.

این وضعیت، اهمیت مدیریت منابع آب در سطح باغات را دوچندان می‌کند. تداوم حیات و بهره‌وری اقتصادی این بخش، در گروی پیاده‌سازی روش‌هایی است که بتوانند با کمترین میزان آب، بیشترین بازدهی را ایجاد کنند و از هدررفت این مایع حیاتی جلوگیری نمایند. اینجاست که فناوری‌های نوین آبیاری وارد میدان می‌شوند.

عبور از سنت، ناکارآمدی آبیاری غرقابی در باغات

آبیاری غرقابی، روشی که به صورت سنتی در بسیاری از باغات کشور رواج دارد، با چالش‌های متعددی روبروست که در شرایط کم‌آبی، معایب آن بیش از پیش آشکار می‌شود. در این روش، بخش بزرگی از آب در مسیر رسیدن به ریشه درخت، به دلیل تبخیر از سطح وسیع خاک خیس‌شده و نفوذ به لایه‌های عمیق‌تر، از دسترس گیاه خارج می‌شود و بازدهی را به شدت کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، غرقاب کردن خاک اطراف تنه درخت، منجر به ایجاد سله، فشردگی خاک و کاهش تهویه در ناحیه ریشه می‌شود که این امر سلامت عمومی درخت را به خطر می‌اندازد. همچنین، این روش بستر مناسبی برای رشد علف‌های هرز و شیوع برخی بیماری‌های قارچی فراهم می‌کند که کنترل آن‌ها نیز هزینه‌های اضافی بر باغدار تحمیل می‌کند.

لوله آبیاری قطره‌ای، راهکاری دقیق برای حیاتی‌ترین سرمایه‌ها

سیستم آبیاری قطره‌ای با استفاده از لوله آبیااری و سیستم نوار تیپ قطره‌ای، پاسخی دقیق و مهندسی‌شده به تمام چالش‌های ذکر شده است. در این سیستم، آب توسط پمپ و از طریق شبکه لوله‌های اصلی و فرعی به پای هر درخت می‌رسد. در نهایت، قطره‌چکان‌هایی که روی لترال‌ها یا لوله‌های فرعی نصب شده‌اند، آب را به صورت قطرات آهسته و یکنواخت، دقیقاً در محدوده توسعه ریشه تخلیه می‌کنند.

برای این منظور، معمولاً از لوله آبیاری قطره‌ای ۱۶ میلی‌متری به عنوان لوله‌های جانبی (لترال) در باغات استفاده می‌شود که انعطاف‌پذیری و کارایی بالایی دارد. این روش تحویل دقیق آب، تضمین می‌کند که هر قطره آب صرف رشد و تولید محصول می‌شود و هدررفت به حداقل ممکن می‌رسد.

مزایای فراتر از آب، بهبود تغذیه گیاه و سلامت خاک

یکی از بزرگ‌ترین مزایای سیستم لوله و نوار آبیاری قطره‌ای، قابلیت اجرای سیستم «کودآبیاری» یا فرتیگیشن است. در این فرآیند، کودهای محلول در آب به صورت دقیق و کنترل‌شده به همراه آب آبیاری مستقیماً به ریشه گیاه رسانده می‌شوند. این روش، کارایی جذب عناصر غذایی را به شدت بالا برده و از هدررفت کودها جلوگیری می‌کند، که نتیجه آن بهبود چشمگیر تغذیه گیاه است.

باغدار می‌تواند بر اساس نیاز درخت در مراحل مختلف رشد (مانند گل‌دهی یا میوه‌دهی)، فرمولاسیون کودی متفاوتی را اعمال کند. علاوه بر این، با جلوگیری از خیس شدن بی‌رویه خاک، ساختار خاک حفظ شده و فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید افزایش می‌یابد که به سلامت بلندمدت باغ و دستیابی به کشاورزی پایدار کمک شایانی می‌کند.

تفاوت کاربرد لوله و نوار آبیاری در کشاورزی مدرن

درک تفاوت بین انواع تجهیزات آبیاری برای انتخاب صحیح اهمیت دارد. لوله‌های پلی‌اتیلن (مانند لوله‌های ۱۶ میلی‌متری) به دلیل ضخامت و دوام بالا، برای سیستم‌های آبیاری دائمی و چندساله مانند باغات و تاکستان‌ها ایده‌آل هستند. این لوله‌ها در برابر نور خورشید، تغییرات دمایی و آسیب‌های فیزیکی مقاومت بالایی دارند.

در مقابل، نوار تیپ که دیواره نازک‌تری دارد، یک راه‌حل بسیار کارآمد و اقتصادی برای کشت‌های زراعی یک‌ساله و فصلی مانند صیفی‌جات، سبزیجات و غلات است. انعطاف‌پذیری و سهولت نصب نوار تیپ، آن را به گزینه‌ای محبوب برای این نوع کشت‌ها تبدیل کرده است. بنابراین، انتخاب بین این دو نوع از لوله و نوار آبیاری به طول عمر پروژه و نوع گیاه بستگی دارد.

نقش تولیدات باکیفیت داخلی، نگاهی به محصولات سامان دریپ

در شرایطی که حرکت به سمت کشاورزی مدرن یک ضرورت ملی است، کیفیت تجهیزات مورد استفاده نقشی تعیین‌کننده دارد. یک سیستم آبیاری ناکارآمد با تجهیزات غیراستاندارد، می‌تواند هزینه‌ها را افزایش داده و باغدار را از ادامه راه دلسرد کند. شرکت سامان دریپ ( https://samandrip.com /) به عنوان یکی از تولیدکنندگان تخصصی و معتبر داخلی در حوزه لوله و نوار آبیاری، محصولاتی را عرضه می‌کند که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران طراحی و تولید شده‌اند.

لوله‌های آبیاری این شرکت از مواد اولیه باکیفیت و با مقاومت بالا در برابر اشعه فرابنفش (UV) خورشید ساخته می‌شوند که طول عمر بالای آن‌ها در فضای باز باغ را تضمین می‌کند. تولید محصولاتی قابل اعتماد که بتواند به بهینه‌سازی مدیریت منابع آب کمک کند، زیربنای اصلی دستیابی به کشاورزی پایدار است و سامان دریپ در این مسیر گام‌های مؤثری برداشته است.

پیاده‌سازی سیستم آبیاری قطره‌ای در باغ، یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه

اگرچه راه‌اندازی اولیه یک سیستم لوله و نوار آبیاری قطره‌ای نیازمند صرف هزینه برای خرید پمپ، سیستم فیلتراسیون، لوله‌های اصلی و فرعی و قطره‌چکان‌ها است، اما باید به آن به چشم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرسود نگاه کرد. بازگشت این سرمایه از چند طریق اتفاق می‌افتد: کاهش چشمگیر هزینه آب، کاهش هزینه‌های کارگری برای آبیاری، صرفه‌جویی در مصرف کود و سم، و مهم‌تر از همه، افزایش کمیت و کیفیت محصول.

این سیستم‌ها به باغدار اجازه می‌دهند تا با دقت بالایی بر یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید خود کنترل داشته باشد. یک مدیریت منابع آب کارآمد در سطح باغ، نه تنها ریسک تولید را کاهش می‌دهد، بلکه سودآوری را نیز تضمین می‌کند و این همان چیزی است که کشاورزی مدرن به دنبال آن است.

جمع‌بندی

آینده باغات ایران و توانایی آن‌ها برای تولید محصول در دهه‌های آینده، به طور مستقیم به نحوه مواجهه ما با چالش آب بستگی دارد. مهاجرت از آبیاری سنتی به سیستم‌های دقیق و کارآمد قطره‌ای با استفاده از لوله و نوار آبیاری استاندارد، مهم‌ترین گام در این مسیر است. این فناوری با بهبود تغذیه گیاه و افزایش بازدهی، کلید دستیابی به کشاورزی پایدار و تضمین امنیت غذایی کشور است. سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزشمندترین دارایی‌های کشاورزی ایران برای نسل‌های آینده خواهد بود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.