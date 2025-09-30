به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، ارسلان زارع در دیدار با رئیسجمهور اسلامی ایران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت استان بوشهر در خصوص شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اظهار داشت: امنیت و آرامش پایدار در استان به سبب رفتارهای ارزنده مردم نجیب و شریف استان ایجاد شده است.
وی گزارشی از روند کلی پروژههای عمرانی و طرحهای اقتصادی شاخص در هفته دولت ارائه داد و افزود: با تلاش مدیران دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها همراه با همکاری شایسته مردم این افتتاحها محقق شد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در هفته دولت امسال بیش از هزار و ۹۳۰ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
زارع ضمن ارایه گزارشی از چگونگی روند پیشرفت فیزیکی بزرگراههای استان به ویژه مبادی ورودی و خروجی استان خواستار تامین مالی برای اجرای پروژه راهآهن، که از مطالبات دیرینه مردم و مسئولین استان است، شد.
استاندار بوشهر گزارشی از وضعیت طرحهای اقتصادی و اقتصاد دریامحور ارائه داد و بر لزوم اعطای تسهیلات برای حمایت از سرمایهگذاران در بخشهای مختلف اقتصادی استان از جمله آبزیپروری، کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن تاکید کرد.
زارع با ارائه گزارشی در خصوص نهضت مدرسه سازی گفت: از مجموع ۵۲۶ کلاس تعهد استان، تاکنون ۲۲۶ کلاس درس به بهره برداری رسیده و به آموزش و پرورش تحویل و ۳۰۰ کلاس درس نیز در حال ساخت است و تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار بوشهر در رابطه با توسعه انرژی خورشیدی یادآور شد: در ابتدای دولت وفاق ملی، میزان ۴.۵ مگاوات تولید برق خورشیدی در استان داشتیم و الان به ۶۵ مگاوات رسیده ایم.
وی اظهار امیدواری کرد تا تابستان سال آینده میزان تولید برق انرژی خورشیدی در استان بوشهر به ۳۰۰ مگاوات افزایش یابد.
استاندار بوشهر در رابطه با اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (ته لنجی) نیز ابراز داشت: بنا داریم با تامین مالی حاصل شده از اجرای این قانون زیرساختهای بندری و مرزی خود را تقویت کنیم و اقدامات حمایتی برای اشتغال ملوانان و مرزنشینان انجام دهیم.
استاندار بوشهر در بخش پایانی نشست با رئیس جمهور از مشارکت و همکاری مردم شریف استان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت در اجرای برنامه های دولت در استان تشکر و قدردانی کرد.
