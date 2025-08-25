۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان بوشهر وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در آئین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های برق رسانی در دیلم با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده و از سرمایه‌گذاران عزیزی که مجاهدت کرده و در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری می‌کنند تقدیر می‌کنم.

وی افزود: از مهم‌ترین منابع انرژی در دنیای کنونی، انرژی پاک تجدید پذیر از نوع خورشیدی است که در استان بوشهر با توجه به روزهای آفتابی و زاویه تابش مناسب خورشید، ظرفیت قابل توجهی در این عرصه داریم و سرمایه‌گذاری در این حوزه، توجیه‌پذیر است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بحمدالله سرمایه‌گذاری های خوبی در حوزه انرژی خورشیدی در استان بوشهر صورت گرفته و دولت نیز در حوزه واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات و سپس خرید تضمینی، حمایت لازم را داشته و دارد.

زارع تصریح کرد: امسال با واگذاری بیش از هزار هکتار زمین و سرمایه‌گذاری صورت گرفته، برای تولید ۷۰۰ مگاوات برق، قرارداد منعقد شده که تا پایان تابستان سال آینده و پیک مصرف برق، تولید ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی هدف گذاری شده و در ادامه تا ۷۰۰ مگاوات خواهد رسید.

وی یادآور شد: با وارد مدار شدن این میزان برق خورشیدی، بخش زیادی از کمبود برق استان جبران می‌شود و خاموشی‌ها کاهش می‌یابد.

استاندار بوشهر از آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه ۲۴ مگاواتی در دیلم خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۴۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود.

در دومین روز هفته دولت، در آئینی با حضور استاندار بوشهر، عملیات اجرایی ۴ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۴ مگاوات در شهرستان دیلم آغاز شد.