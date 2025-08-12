راه اندازی پژوهشکده اربعین پژوهشی توسط دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیامنور، محمدهادیامین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور طی بازدید میدانی از موکبهای این دانشگاه در استانهای ایلام و کرمانشاه گفت: بیش از ۱۵۰ تن از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور به همراه خانوادههای خود، با روحیهای عاشورایی و بهصورت داوطلبانه، بیوقفه در حال خدمترسانی به زائران اربعین حسینی هستند.
وی افزود: با هدف ارائه خدمات جامعتر، مهمانسرا، آشپزخانه و پارکینگ شبانهروزی این مواکب آماده اسکان، جابجایی، پذیرایی و فعالیتهای فرهنگی ویژه زائران شده است.
رئیس دانشگاه پیام نور تصریح کرد: پارکینگهای مواکب سهگانه این دانشگاه در شهرهای مهران، قصر شیرین و کرمانشاه محل مناسبی برای پارک خودروهای زائران است که بیش از ۶۰۰ خودرو در این مکانها پارک شده است.
وی ادامه داد: روزانه بیش از ۱۷۰۰ وعده غذای گرم و قریب به ۴ هزار و هشتصد عدد نوشیدنیهای متنوع میان زائران توزیع میشود.
امین ناجی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی موکبهای دانشگاه خاطرنشان کرد: اجرای طرح نایبالزیاره شهدا و نیز راهاندازی پژوهشکده اربعین پژوهشی با هدف پژوهش و تبیین ابعاد مختلف این رویداد جهانی، تولید و پخش کلیپهای روزانه با محور جهاد تبیین، ساخت و تدوین و انتشار مستند خدمات مواکب، توزیع بستههای فرهنگی، پویش سلام بر اربعین، فراخوان مسابقه عکس و فیلم اربعین و پخش مداحی، بخشی از برنامههای فرهنگی این موکبهاست.
وی افزود: فعالیت موکبهای دانشگاه پیام نور از ۳ مرداد آغاز شده و تا ۲۵ مرداد ادامه خواهد داشت.
