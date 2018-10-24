۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

موکب های دانشگاه پیام نور آماده پذیرایی از زائران اربعین

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور از آمادگی موکب های دانشگاه پیام نور برای پذیرایی و اکرام زوّار اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمد هادی امین ناجی گفت: در آستانه اربعین امام حسین (ع)، دانشگاهیان دانشگاه پیام نور مصمم هستند تا با شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین، در این حرکت مردمی سهیم شوند و از این رو موکب های این دانشگاه دراستان های خوزستان، ایلام و شهر مقدس نجف اشرف برای پذیرایی و اکرام زوّار اربعین حسینی (ع) پیش بینی شده است.

وی با عنوان اینکه راهپیمایی اربعین حسینی هر سال توسط مردم اداره می شود، افزود:  دانشگاه پیام نور نیز در کنار دیگر اقشار مردم برای ساماندهی این مراسم، از طریق هیات نور الثقلین و با تشکیل کمیته ساماندهی مشارکت مردمی «دانشجویان، اساتید و کارکنان  دانشگاه پیام نور سراسر کشور» اقدام به جذب کمک‌های مردمی کرده  است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه علاوه بر اعضای هیات علمی و کارکنان داخل کشور، کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز کابل نیز در این امر خیر مشارکت و همراهی کرده اند، گفت: حضور گسترده دانشگاهیان پیام نور در ساماندهی این حرکت ارزشی قابل تقدیر است.

کد خبر 4440430
زهرا سیفی

