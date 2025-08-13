کردستان سرزمینی به وسعت ایران و خانه دوم عاشقان حسینی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: اربعین امسال کردستان برای چهارمین سال متوالی میزبان خونگرم زوار حسینی بود.

بیش از ۷۰ موکب فعال در این استان پذیرای ۶۰ هزار زائری بودند که ورود و خروجشان را مرز باشماق انتخاب کردند و ده‌ها هزار زائر هم ترددشان از استان کردستان بود و از خدمات بی منت خادمان حسینی این استان بهره‌مند شدند.

کردستان برای چهارمین سال متوالی میزبان قدوم زوار بزرگترین گردهمایی اسلامی مسلمانان جهان بود و همه با دل و جان و با اخلاص خدمت کردند.

در موکب‌های استان کردستان خدام با دل و جان و با تمام عشقشان به امام حسین (ع)، به زوار او خدمت می‌کنند و کوتاهی در خدمت ندارند.

باشماق مرزی خنک و خوش آب و هوا برای تردد زوار است

در موکب حسینیه مقدسه سنندج واقع در ورودی این شهر با حاج رضا اسماعیلی از زوار شهر اصفهان که برای دومین سال متوالی مرز باشماق را برای تردد انتخاب کرده بود در خصوص خدمات کردستانی‌ها گفتگو کردیم.

این زائر اصفهانی ضمن تشکر از خدمات کردستانی‌ها گفت: آب و هوای کردستان به نسبت بیشتر استان‌های کشور خنک‌تر است و خدمات موکب‌ها نسبت به سال قبل چند برابر بهتر شده است.

وی افزود: حقیقتاً در این دو سال، خدمت از دل و جان کردهای عزیز برای زوار اباعبدالله الحسین را به چشم دیدیم و قدردان آنها هستم.

اسماعیلی بیان کرد: در کردستان از دل و جان برای خدمت به زوار مایه گذاشته شده و موکب‌ها بی‌نقص و با تمام امکانات رفاهی برای خدمت به زوار هر سال بهتر از سال قبل هستند.

خدمات به زوار در مرز باشماق به بهترین نحو در حال انجام است

خانم زارعی هم از زوار زنجانی که همراه با خانواده مرز باشماق را انتخاب کرده بودند در موکب قروه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: برای دومین سال این مرز را انتخاب کردیم و خدمات موکب‌ها از بدو ورود به کردستان تا خود مرز باشماق بسیار خوب و در حد رضایت کامل بود.

وی اذعان کرد: ارائه خدمت در همه رده‌ها و حتی در نظر گرفتن رفاه و تفریح کودکان در این موکب‌ها جای تشکر دارد و انشاالله اجر آنها با امام حسین علیه السلام باشد.

وی گفت: خنکی هوای کردستان نسبت با سایر مرزها هم بسیار خوب بود و این از امتیازات کردستان نسبت به سایر مرزها است.

وی گفت: از زیبایی‌های موکب‌های کردستان حضور اهل سنت در موکب‌ها و خدمت آن‌ها به اهل تشیع است که خوشبختانه جلوه‌ای زیبا از وحدت مذهبی و هم‌افزایی فرهنگی در کشور است.

غلامرضا حیدری زائر اهل آذربایجان شرقی هم در موکب هاجره خاتون شهر سنندج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سه سال از کردستان برای زیارت کربلا مشرف شدم و جا دارد هم از خدمات موکب‌ها و هم از مردم این استان تشکر کنم.

وی افزود: خدمات موکب‌ها هر سال بهتر از سال قبل بوده و برای استراحت و رفاه زائران دریغ نشده است.

عبور از باشماق به سمت اربعین

دیگر زائر تبریزی که خانوادگی به کربلا مشرف شده در راه برگشت در مرز باشماق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: چندسال به همراه مادر و همسرم از مرزهای دیگر به کربلای معلی مشرف شدیم و امسال و پارسال که از مرز باشماق عبور کردیم فرزندانمان را هم به این زیارت بردیم.

وی گفت: خوشبختانه در مرز باشماق با دل و جان موکب داران به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند و این جای تشکر دارد.

کردستان میزبان عاشقان حسین

کردستان راهی برای عبور زوار و مرز بین عشق و خدمت است و این روزها شاهد میهمانان امام حسین (ع) است که از نقاط مختلف کشور رهسپار این راه شدند.

این مسیر با امنیت تمام، با آب و هوای خنک نسبت به ۵ مرز دیگر کشور، با کمترین معطلی و تسریع در عبور و مرور و با گرمای دل موکب‌داران و محبت مردم کردستان پذیرای زوار بوده و آنها را تا سرزمین عشق بدرقه می‌کند.

این روزها کردستان سرزمین پذیرای عاشقان سیدالشهدا (ع) است که جلوه‌ای از همبستگی، ایمان و شور حسینی را به نمایش می‌گذارد.