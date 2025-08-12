استقبال گسترده زائران اربعین از پویش قرائت سوره فتح در موکب مردمی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه مردم قرآنی اربعین در مراسم راهپیمایی اربعین امسال در موکب عمود ۷۰۶ مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا پویش قرآنی قرائت سوره فتح را به منظور حمایت معنوی از جبهه مقاومت به صورت حضوری برگزار می‌کند که مورد استقبال زائران اربعین قرار گرفته است.

همچنین این موکب بزرگ قرآنی محافل انس با قرآن با محوریت سوره فتح را با حضور گسترده زائران برگزار و در این محافل ضمن قرائت سوره فتح به تفسیر مفاهیم این سوره توسط اساتید برجسته قرآنی می‌پردازد.

حسن طاهرلو یکی از زائران اربعین از استان زنجان که در این پویش شرکت کرده بود عمل به توصیه رهبر معظم انقلاب را انگیزه خود از قرائت این سوره عنوان و تأکید کرد که ما منتظریم اتفاقات خوبی از این پس برای کشور بیفتد.

همچنین زائر دیگری به نام سید باقر حسینی از شهرستان دشتستان بوشهر با بیان اینکه یکی از اهداف این سفر زیارتی احیای فرهنگ اهل بیت و قرآن است تأکید کرد که بر خود لازم می‌دانم که در موکب قرآنی توقف داشته باشم و با سهیم شدن در قرائت سوره فتح، ادای دینی نسبت به قرآن و راه اهل‌بیت علیهم‌السلام داشته باشم.

وی افزود: من قرائت سوره فتح را به فال نیک می‌گیرم زیرا این سوره نوید ظفر و پیروزی اسلام بر مشرکان و کفار است و امیدوارم این اتفاق در این جریانات اخیر نیز برای کشور عزیزمان ایران اسلامی بیفتد.

در ادامه مرتضی ۴۴ ساله از استان تهران پس از قرائت سوره فتح به معانی بخشی از این سوره اشاره کرد و گفت خدا در این سوره وعده داده که امت اسلام فاتحانه به مسجدالحرام باز خواهد گشت و ما منتظریم آن روز برسد که قبله اول مسلمین نیز دوباره در اختیار مسلمانان قرار گیرد مثل همان انتظاری که برای قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم.

مهدی مشتاقی ۳۲ ساله از شهرستان جغتای خراسان رضوی نیز گفت: سوره فتح به معنای پیروزی در جنگ است و امیدواریم که با قرائت این سوره بتوانیم کمکی به پیروزی رزمندگان اسلام علیه صهیونیسم جهانی به ویژه رژیم اشغالگر قدس کنیم.

این سخنان تنها قطره‌ای از دریای خروشان هزاران زائر اربعین و افرادی است که در داخل کشور به پویش قرائت سوره مبارکه فتح پیوسته اند و اینگونه با لبیک به توصیه رهبر معظم انقلاب حمایت معنوی خود را از جبهه مقاومت ابراز کرده اند.