روایتی مستند از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند اجتماعی «ترور امنیت» به تهیهکنندگی علی سرو و نویسندگی و کارگردانی مشترک علی سرو و ستاره کوهکن، چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه افق میرود.
این مستند همزمان با سالگرد دومین ترور در حرم حضرت شاهچراغ (ع) با استفاده از تصاویر آرشیوی، بازسازیهای مستند، روایت شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان امنیتی، به بررسی ابعاد حادثهای میپردازد که در آن آرامش، امنیت و جان افراد در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) هدف تیراندازی تروریستی قرار گرفت.
«ترور امنیت» علاوه بر روایت جزئیات این حادثه، به بررسی پیامدهای اجتماعی و امنیتی این موضوع میپردازد. در این مستند، تصاویر و روایتهایی کمتر دیدهشده از دل حادثه و پسزمینه آن به نمایش گذاشته میشود تا مخاطب با ابعاد پنهان و آشکار این رویداد آشنا شود.
«ترور امنیت» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است که در خانه مستند تهیه شده و رایان مدیا مجری طرح آن است.
