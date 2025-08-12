  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

روایتی مستند از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)

روایتی مستند از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع)

مستند «ترور امنیت» روایتی از حمله تروریستی به حرم حضرت شاهچراغ (ع) از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مستند اجتماعی «ترور امنیت» به تهیه‌کنندگی علی سرو و نویسندگی و کارگردانی مشترک علی سرو و ستاره کوه‌کن، چهارشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این مستند همزمان با سالگرد دومین ترور در حرم حضرت شاهچراغ (ع) با استفاده از تصاویر آرشیوی، بازسازی‌های مستند، روایت شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان امنیتی، به بررسی ابعاد حادثه‌ای می‌پردازد که در آن آرامش، امنیت و جان افراد در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) هدف تیراندازی تروریستی قرار گرفت.

«ترور امنیت» علاوه بر روایت جزئیات این حادثه، به بررسی پیامدهای اجتماعی و امنیتی این موضوع می‌پردازد. در این مستند، تصاویر و روایت‌هایی کمتر دیده‌شده از دل حادثه و پس‌زمینه آن به نمایش گذاشته می‌شود تا مخاطب با ابعاد پنهان و آشکار این رویداد آشنا شود.

«ترور امنیت» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند تهیه شده و رایان مدیا مجری طرح آن است.

