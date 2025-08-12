توسعه و مبانی تمدن غرب کتاب تابستانه دانشجویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در طرحی با عنوان «کتاب فصل»، کتاب فصل تابستان را «توسعه و مبانی تمدن غرب» تعیین کرده است.

دانشجویان علاقه‌مند کتاب‌خوانی باید با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتاب‌خوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برای شرکت در این مسابقه مجازی سراسری ثبت‌نام کنند.

بر اساس طرح دانشجویی کتاب فصل، (هر فصل یک کتاب یک مسابقه) کتاب‌هایی متناسب با نیازهای معرفتی و فکری دانشجویان کشور، معرفی و به مسابقه گذاشته می‌شود. هدف از طرح «کتاب فصل» ارتقای سطح معرفتی و اندیشه‌ای دانشجویان با رویکرد تفکر انتقادی است.

زمان برگزاری آزمون مجازی این مسابقه کتابخوانی روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق مراجعه به وب‌گاه باشگاه کتابخوانی دانشجویان به نشانی BookRc.ir است.

در این مسابقه به برگزیدگان جایزه ۳۰ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران این مسابقه را با همکاری و مشارکت باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران، و خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌کند.