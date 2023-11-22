به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مسابقه کتابخوانی هشت بهشت از سری چهارم این مسابقات با محوریت کتاب «بازگشت به رامالله» توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار می شود.
کتاب بازگشت به راماللّٰه «خاطرات آوارگان فلسطین» نوشته «مرید برغوثی»، شاعر توانمند فلسطینی است که تاکنون یکی از والاترین شکلهای نوشتن تجربه وجودی نزد گروههای مختلف فلسطینی بوده است. کتاب، بهعلل سیاسیِ جدایی «مرید برغوثی» و همسرش از یکدیگر و هم به اوضاع غربت و تبعیدِ شاعر از کرانۀ باختری در سال ۱۹۶۶ و شرایط بازگشت به این موضوعات اشاراتی دارد.
کتاب بازگشت به رامالله، در سال ۱۹۹۷ منتشر شد و پس از استقبال جهان عرب از این اثر، کتاب جایزه ادبی «نجیب محفوظ» را از طرف دانشگاه آمریکایی قاهره دریافت کرد.
تنها شرط شرکت در مسابقه کتابخوانی، نامنویسی برای عضویت در پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir است که برای اینمنظور دانشجویان میتوانند به کانال ایتا مسابقات کتابخوانی هشت بهشت به شناسه FJUTBookRC @ مراجعه کنند.
دانشجویان و عموم میتوانند روز جمعه ۲۴ آذر از ساعت ۹ تا ۲۴ با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir در این مسابقه شرکت و با یکدیگر رقابت کنند و جوایز ۵ میلیون ریالی به برگزیدگان اعطا میشود.
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