بندیکت کامبربچ در قاب شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، فیلم «پایانی که از آن آغاز می کنیم» یک فیلم درام و هیجان انگیز به کارگردانی ماهالیا بلو است که روز پنجشنبه برای نخستین بار از شبکه نمایش پخش می‌شود. این فیلم سینمایی محصول ۲۰۲۲ انگلستان است که پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۲۳ از شبکه نمایش سیما پخش شود.

در این فیلم پس از یک بحران زیست محیطی، زنی که اولین فرزند خود را به دنیا آورده است، مجبور می‌شود خانه خود را در لندن سیل‌زده رها کرده و برای یافتن پناهگاهی امن به سمت شمال فرار کند اما در میان چالش‌هایی رخ می‌دهد.

هنرمندانی همچون جودی کومر، بندیکت کامبربچ، رامانیک اهلوالیا، النا بیلووا، روث کلارسون، جوئل فرای، آن‌سو کابیا، جینا مک کی، گاوین پارک، الکساندریا رایلی، موریس ساردیسون، نینا سیا، نینا سوسانیا، مارک استرانگ، سیناد ترینامن، کاترین واترستون، جو ویتلی، هانا یانگ، کین آیدن و کتان مجمودر در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«پایانی که از آن آغاز می کنیم» در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما آن را پخش می‌شود.

فیلم «پایانی که از آن آغاز می کنیم» پنج شنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز جمعه ۲۴ مرداد ساعت ۷ و ۱۵ است.