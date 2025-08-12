اقدام فرانسه علیه کارکنان شرکت هواپیمایی «العال» رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، الاخبار لبنان گزارش داد: تمدید نکردن روادید کارکنان امنیتی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی توسط دولت فرانسه باعث شده است، برخی از کارکنان، یا بدون ویزای معتبر در فرانسه بمانند یا به تلآویو بازگردند.
یکی از مأموران امنیتی فرانسه تصریح کرد: این اتفاق بیسابقه است در حالی که برخی آن را تلاشی برای پایان دادن به فعالیت تیمهای امنیتی «العال» در فرانسه میدانند.
منابع خبری میگویند این تصمیم به تنشهای سیاسی میان پاریس و تلآویو مربوط است و از آن به عنوان اقدامی ضداسرائیلی یاد میشود.
در همین حال، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تأیید کرد از طریق سفارت خود در پاریس در حال پیگیری این موضوع است، اما سفارت فرانسه در تلآویو از هرگونه اظهار نظر خودداری کرده است.
از سوی دیگر شرکت «العال» نیز پاسخ به این سؤالات را به وزارت خارجه و سازمان امنیت داخلی (شاباک) این رژیم ارجاع داد که آنها نیز هیچ پاسخی ندادند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اخیراً روابط پاریس و تل آویو با حوادث دیگری از جمله حمله به دفاتر «اِلعال» در پاریس توسط فعالان حامی فلسطین و لغو ناگهانی حضور رژیم صهیونیستی در نمایشگاه هوایی پاریس در ماه ژوئن دچار تنش شده است.
