سعید رحمت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت عزم جدی همه بخش‌ها برای حل ناترازی‌های انرژی در کشور، راهکارهایی را در این زمینه مطرح کرد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌تردید جامعه به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ یک بخش حکمرانی است که شامل دولت، مجلس و قوه قضائیه می‌شود و بخش دیگر مردم هستند. متأسفانه مسئله ناترازی‌های انرژی به‌ویژه در سال‌ها و ماه‌های اخیر، به یک موضوع پررنگ و پرتکرار در جامعه تبدیل شده است، این وضعیت نشانه مدیریت صحیح یا حکمرانی مطلوب نیست، چرا که یک مشکل نباید سال‌ها در کشور تکرار شود بدون آنکه راه‌حلی عملیاتی برای آن ارائه شده باشد.

وی ادامه داد: هر مشکلی، قطعاً راه‌حل یا راه‌حل‌هایی دارد و آنچه نیاز است، عزم و اراده برای حل مسئله است. امکانات و ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات و ناترازی‌ها وجود دارد، و اعتماد به بخش خصوصی یکی از راهکارهای جدی و مطالبه مردم است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخش‌هایی از دولت دندان طمع، سود و منفعت خود را بکشند و حوزه‌هایی مانند برق و آب را به بخش خصوصی و شرکت‌های معتبر این بخش واگذار کنند، اتفاقات خوبی در زیرساخت‌های انرژی خواهد افتاد و قطعاً نارضایتی‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

رحمت‌زاده با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در این خصوص، بیان کرد: رئیس‌جمهور در جلسات متعددی که با مجلس و فراکسیون‌های مختلف داشت، بارها تأکید کرد که شخصاً موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های برق و انرژی را پیگیری می‌کند. با این حال، تاکنون با وجود گذشت ماه‌ها، نتیجه ملموسی در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم. از سوی دیگر، نمایندگان نیز با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، دولت و وزارت نیرو را بارها مورد خطاب قرار داده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت مشارکت مردم برای رفع مشکل ناترازی انرژی، گفت: اندیشکده‌ها، مراکز پژوهشی و آماری بارها این موضوع را اعلام کرده‌اند که الگوی مصرف انرژی فعلی ما چند برابر متوسط جهانی است، اما اصلاح این الگو بستگی مستقیم به نوع رفتار حکمرانی دارد. اگر مردم ببینند دولت در حل مشکلات جدی است، آنان نیز در رعایت الگوی مصرف انرژی نهایت همکاری را خواهند کرد؛ این رابطه‌ای متقابل و درهم‌تنیده است.

رحمت‌زاده همچنین بر نقش رسانه ملی در این زمینه تأکید کرد و افزود: صدا و سیما در اطلاع‌رسانی به دولت می‌تواند نقش جدی ایفا کند. انتظار داریم در کنار برنامه‌های فعلی، برنامه‌های کارشناسی‌محور بیشتری تولید شود و مسئولان نیز متوجه شوند که جامعه از وضعیت فعلی ناراضی است و حل این مسئله را مطالبه می‌کند.

وی در پایان گفت: از سوی دیگر، رسانه ملی باید بیشتر با مردم صحبت کند، آمار ارائه دهد، وضعیت دیگر کشورها را نشان دهد و به آگاهی عمومی کمک کند تا مردم متوجه شوند که مصرف صحیح آن‌ها در کنار سیاست‌گذاری درست، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل معضل ناترازی انرژی داشته باشد.