به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کانادا، این کشور ۸ تبعه روسیه، از جمله گریگوری گوروف (رئیس آژانس امور جوانان «روسمولودیوژ») و الکساندر کورنکوف (وزیر وضعیتهای اضطراری روسیه) را به فهرست تحریم های خود افزوده است.
در این بیانیه آمده است: کانادا تحریم های جدیدی را علیه ۸ فرد بر اساس مقررات اقدامات اقتصادی ویژه اعلام کرد.
فهرست افراد تحریم شده همچنین شامل النا میلسکایا (رئیس هیئت امنای مرکز ملی کمک به کودکان گمشده و آسیبدیده) و آرتور اورلوف (رئیس هیئت مدیره جنبش «نخستینها» یا Movement of the First) و دیگر چهرههای دیگر است.
کانادا ادعا کرد که این تحریمها به مناقشه اوکراین و «اخراج غیرقانونی» کودکان مرتبط است.
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