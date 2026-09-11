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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۳

تحریم‌های کانادا علیه ۸ مقام روسی

تحریم‌های کانادا علیه ۸ مقام روسی

کانادا به بهانه درگیری ها در اوکراین، ۸ مقام روسیه از جمله وزیر وضعیت‌های اضطراری این کشور را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کانادا، این کشور ۸ تبعه روسیه، از جمله گریگوری گوروف (رئیس آژانس امور جوانان «روس‌مولودیوژ») و الکساندر کورنکوف (وزیر وضعیت‌های اضطراری روسیه) را به فهرست تحریم‌ های خود افزوده است.

در این بیانیه آمده است: کانادا تحریم‌ های جدیدی را علیه ۸ فرد بر اساس مقررات اقدامات اقتصادی ویژه اعلام کرد.

فهرست افراد تحریم‌ شده همچنین شامل النا میلسکایا (رئیس هیئت امنای مرکز ملی کمک به کودکان گمشده و آسیب‌دیده) و آرتور اورلوف (رئیس هیئت مدیره جنبش «نخستین‌ها» یا Movement of the First) و دیگر چهره‌های دیگر است.

کانادا ادعا کرد که این تحریم‌ها به مناقشه اوکراین و «اخراج غیرقانونی» کودکان مرتبط است.

کد مطلب 6943661

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