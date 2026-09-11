به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه کانادا، این کشور ۸ تبعه روسیه، از جمله گریگوری گوروف (رئیس آژانس امور جوانان «روس‌مولودیوژ») و الکساندر کورنکوف (وزیر وضعیت‌های اضطراری روسیه) را به فهرست تحریم‌ های خود افزوده است.

در این بیانیه آمده است: کانادا تحریم‌ های جدیدی را علیه ۸ فرد بر اساس مقررات اقدامات اقتصادی ویژه اعلام کرد.

فهرست افراد تحریم‌ شده همچنین شامل النا میلسکایا (رئیس هیئت امنای مرکز ملی کمک به کودکان گمشده و آسیب‌دیده) و آرتور اورلوف (رئیس هیئت مدیره جنبش «نخستین‌ها» یا Movement of the First) و دیگر چهره‌های دیگر است.

کانادا ادعا کرد که این تحریم‌ها به مناقشه اوکراین و «اخراج غیرقانونی» کودکان مرتبط است.