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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۸

ترابری ایمن نزدیک به ۲۹۰ هزار مسافر دریایی از بنادر غرب هرمزگان

ترابری ایمن نزدیک به ۲۹۰ هزار مسافر دریایی از بنادر غرب هرمزگان

بندرلنگه- مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از ترابری ایمن نزدیک به ۲۹۰ هزار مسافر دریایی و گردشگران داخلی و همچنین پهلوگیری بیش از ۹ هزار فروند شناور و ارتقای ایمنی تردد شناورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی در تشریح کارنامه ۵ ماهه سال ۱۴۰۵ بنادر غرب هرمزگان گفت: طی این مدت ۲۸۹ هزار و ۷۰۲ مسافر دریایی و گردشگران داخلی در بنادر غرب استان هرمزگان از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج‌ فارس جابجا شده اند.

در ادامه صادقی تعداد تردد شناورها در بنادر غرب استان هرمزگان طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۵ را ۹ هزار و ۱۸۵ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان تردد، یک هزار و ۵۸ فروند شناور بالای هزار تن و ۸ هزار و ۱۲۷ فروند شناور زیر هزار تن بوده است.

وی اضافه کرد: مرکز جستجو و نجات دریایی (MRCC) بنادر غرب استان هرمزگان در راستای اعمال وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و ارتقاء ایمنی دریانوردی، در ۵ ماهه سال جاری با ۸ پیام اولیه و ۱۷ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان ۷ نفر در آب های حوزه ی استحفاظی خود شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان تصریح کرد: هموطنانی که قصد تجربه سفرهای دریایی از مسیر غرب استان هرمزگان به مناطق گردشگری را دارند، قبل از اقدام به سفر با تلفن گویای ۰۷۶۴۵۷۷ تماس حاصل نموده و با ارسال عدد ۱ و ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از شرایط جوی دریایی و زمان حرکت شناورها مطلع شوند و در صورت بروز هر گونه سوانح دریایی و یا درخواست کمک با سامانه ۲۴ ساعته ۱۵۵۰ تماس و یا از طریق کانال اضطرار دریایی۱۶vhf ارتباط رادیویی حاصل نمایند.

کد مطلب 6943668

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