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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

جامعه شیعی باید در مسئله امامت و ولایت وحدت داشته باشد

جامعه شیعی باید در مسئله امامت و ولایت وحدت داشته باشد

آستانه‌اشرفیه- کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه وحدت در مسئله امامت و ولایت از الزامات جامعه شیعی است، گفت: چندصدایی در جامعه باید کنار گذاشته شود و مسیر حرکت مؤمنان در جهت واحد قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام مسعود تاج لنگرودی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه با بیان اینکه امام زمان(عج) الگو و اسوه ماست، اظهار کرد:ما به امام اقتدا می‌کنیم و آرزوی خیر برای دیگران یکی از درس‌های امام زمان(عج) به ماست.

کارشناس مذهبی افزود: اگر شیعیان دل‌های خود را مجتمع کنند و یکدل شوند،همان وحدتی که مدت هاست بر ضرورت آن تأکید می‌شودخداوند توفیق طاعت ویژه عنایت می‌کند.

وی با بیان اینکه یک جامعه شیعی باید در مسئله امامت و ولایت وحدت داشته باشد، تصریح کرد: پیام‌های صادرشده در این مدت از سوی رهبر معظم انقلاب بر محور وحدت بوده است و ایشان چندصدایی را اکیداً ممنوع کرده‌اند.

حجت‌الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به اینکه طولانی‌شدن دوران غیبت، نتیجه نبودِ یکدلی و یک جهتی است،گفت: باید عواملی فراهم کنیم که ما را به یاد امام زمان(عج) بیندازد؛ حتی نصب یک تابلو می‌تواند چنین نقشی داشته باشد.

وی تصریح کرد:هرگاه به این نشانه‌ها نگاه می‌کنیم، باید خدا و امام زمان(عج) در ذهنمان تداعی شوند.

کارشناس مذهبی با تاکید براینکه رفتار و عملکرد ما باید آن‌چنان پاک و مطهر باشد که کمترین موجبات ناراحتی حضرت را فراهم نکند، اظهار کرد: در گفتار و کردار خود مسیر امامت و ولایت باید دنبال شود.

وی افزود:اگر یاد امام زمان(عج) در زندگی ما حضور داشته باشد، زمینه برای اصلاح رفتار، تقویت وحدت و حرکت جامعه در مسیر طاعت الهی فراهم می‌شود.

کد مطلب 6943613

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