به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام مسعود تاج لنگرودی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه با بیان اینکه امام زمان(عج) الگو و اسوه ماست، اظهار کرد:ما به امام اقتدا میکنیم و آرزوی خیر برای دیگران یکی از درسهای امام زمان(عج) به ماست.
کارشناس مذهبی افزود: اگر شیعیان دلهای خود را مجتمع کنند و یکدل شوند،همان وحدتی که مدت هاست بر ضرورت آن تأکید میشودخداوند توفیق طاعت ویژه عنایت میکند.
وی با بیان اینکه یک جامعه شیعی باید در مسئله امامت و ولایت وحدت داشته باشد، تصریح کرد: پیامهای صادرشده در این مدت از سوی رهبر معظم انقلاب بر محور وحدت بوده است و ایشان چندصدایی را اکیداً ممنوع کردهاند.
حجتالاسلام تاج لنگرودی با اشاره به اینکه طولانیشدن دوران غیبت، نتیجه نبودِ یکدلی و یک جهتی است،گفت: باید عواملی فراهم کنیم که ما را به یاد امام زمان(عج) بیندازد؛ حتی نصب یک تابلو میتواند چنین نقشی داشته باشد.
وی تصریح کرد:هرگاه به این نشانهها نگاه میکنیم، باید خدا و امام زمان(عج) در ذهنمان تداعی شوند.
کارشناس مذهبی با تاکید براینکه رفتار و عملکرد ما باید آنچنان پاک و مطهر باشد که کمترین موجبات ناراحتی حضرت را فراهم نکند، اظهار کرد: در گفتار و کردار خود مسیر امامت و ولایت باید دنبال شود.
وی افزود:اگر یاد امام زمان(عج) در زندگی ما حضور داشته باشد، زمینه برای اصلاح رفتار، تقویت وحدت و حرکت جامعه در مسیر طاعت الهی فراهم میشود.
نظر شما