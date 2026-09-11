به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حداد در جلسه بررسی بازارچه مرزی در تمرچین پیرانشهر از آغاز عملیات اجرایی بازارچه مرزی پیرانشهر پس از سال‌ها توقف خبر داد و اظهار کرد: احداث بازارچه مشترک مرزی تمرچین_حاج عمران در کارگروه مرزی شورای تامین استان به تصویب رسید.

وی با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه مرز شورای تأمین استان و هماهنگی‌های انجام شده با سران اقلیم کردستان عراق، افزود: مقرر شده در هر سوی مرز غرفه‌هایی برای دادوستد مرزنشینان احداث شود تا بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی مبادلات تجاری دو طرف فراهم شود.

حداد، همچنین با بیان اینکه احداث بازارچه مرزی پیرانشهر مصوبه هیئت وزیران را داشته که به دلایل مختلف در سال‌های گذشته متوقف شده بود، خاطرنشان کرد: امسال روند احیای این طرح از سر گرفته شد و با فراهم شدن مقدمات، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه نیز تأکید کرد و افزود: برای جلوگیری از وقفه و رفع موانع احتمالی، تیم رصد و پایش بازارچه به‌صورت هفتگی روند اجرای پروژه را بررسی و گزارش خواهد کرد.

حداد اضافه کرد: هدف این است که با نظارت مستمر و پیگیری جدی، عملیات احداث بازارچه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد و با بهره‌برداری از آن، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی وساماندهی تجارت مرزنشینان فراهم شود.