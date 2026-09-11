صدور کیفرخواست پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری دورود با ۳۸ متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده، کیفرخواست پرونده فساد مالی مرتبط با شورا و شهرداری دورود، با ۳۸ متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال شد.
وی افزود: در رسیدگی به این پرونده، نهایت دقت و حساسیت بهکارگرفتهشده و تمامی موضوعات و اتهامات انتسابی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در برخورد با متهمان، هیچگونه اغماض و ملاحظهای صورت نگرفته است.
دادستان دورود تصریح کرد: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی، بیتالمال و سلامت اداری با هیچ فرد یا مجموعهای تعارف ندارد و با هر شخصی که مرتکب فساد و تخلف شود، بدون توجه به جایگاه، سمت یا موقعیت وی و در چارچوب قانون، قاطعانه برخورد خواهد شد.
الماسی تأکید کرد: مبارزه با فساد یک مطالبه جدی و غیرقابلاغماض است و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم و بیتالمال، دستمایه سوءاستفاده افراد قرار گیرد.
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