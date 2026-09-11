آمادگی شهرداری تهران برای کمک به معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در نخستین نشست هماندیشی مدیران ارشد شهرداری تهران، با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست با تأکید بر ضرورت اثرگذاری مدیران در مسئولیتهای خود اظهار کرد: انتظار ما این است که تلاش کنیم کارمان اثر بگذارد و امور را به جلو ببریم. بر اساس تعالیم امام مجاهد و شهید، خواص اهل حق کسانی هستند که بصیرت بجا و بموقع دارند و در کنار آن، قدرت قیام و اقدام نیز دارند.
وی ادامه داد: جمع ما باید از سنخ منتظران ظهور باشد؛ کسانی که تمام تلاش خود را میکنند تا مسئولیتی که برعهده دارند به بهترین شکل به سرمنزل مقصود برسد.
سختتر شدن شرایط و ضرورت آمادگی
شهردار تهران با اشاره به شرایط کشور و تحولات منطقه گفت: امام مجاهد و شهید در سالهای گذشته تأکید کردند که این انقلاب به فضل الهی به سرمنزل مقصود خواهد رسید و اگر کسی در مسیر دچار خستگی یا انحراف شود هم جوانان اجازه نمیدهند بار انقلاب بر زمین بماند.
وی افزود: معنای این سخن آن است که انقلاب در مسیر رسیدن به قله با سختیهایی مواجه خواهد بود و این سختیها روزبهروز بیشتر میشود. شرایط کشور امروز شرایط حرکت به سمت سختی است، نه گشایش و بنابراین باید خودمان را برای این شرایط آماده کنیم.
زاکانی با اشاره به برخی طراحیهای دشمنان علیه کشور اظهار کرد: اندیشکدههای آمریکایی، اسرائیلی و غربی به این جمعبندی رسیدهاند که با توجه به شکستهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگهای گذشته متحمل شدهاند، باید رویکرد جدیدی را دنبال کنند.
مقاومت و ایستادگی در کنار اصلاح و تحول راه رسیدن به پیروزی است
وی افزود: ایجاد محدودیت برای تأمین منابع کشور، منابع ارزی و ریالی، ایجاد محدودیت در حوزه معیشت و زندگی مردم و استفاده از این شرایط برای ایجاد نارضایتی عمومی و رویگردانی اجتماعی از جمله محورهای این رویکرد است. دشمن تلاش میکند فشارها و تعرضهای خود را به بینظمی اجتماعی و بههمریختگی در داخل کشور پیوند بزند.
شهردار تهران با اشاره به سه رویکرد در مواجهه با شرایط دشوار گفت: یک گروه معتقد است شرایط سخت است و امکان مقاومت وجود ندارد و باید تسلیم شد؛ گروه دوم مقاومت و ایستادگی را قبول دارد، اما ایدهای برای عبور از مشکلات ندارد که نتیجه آن فرسایش است و گروه سوم مقاومت و ایستادگی را در کنار اصلاح و تحول دنبال میکند. مسیر سوم، به فضل الهی، مسیری است که ما را به پیروزی خواهد رساند.
اقدام بههنگام، شرط همراهی با قافله خدمت
زاکانی با تأکید بر اهمیت اقدام بموقع مدیران تصریح کرد: ممکن است در گذشته در خدمت رسانی به مردم مدالهای زیادی کسب کرده باشیم، اما در لحظه نهایی نتوانیم آنگونه که شایسته است نقشآفرینی کنیم.
وی ادامه داد: این نگرانی باید همواره در دل ما وجود داشته باشد که مبادا در دل سختیها و شرایطی که برای کشور رقم میخورد، پایمان بلغزد و نتوانیم همراه این کاروان حرکت کنیم.
شهردار تهران گفت: لغزش فقط این نیست که کسی مقابل این حرکت قرار بگیرد؛ ممکن است لغزش به این معنا باشد که کار را بموقع انجام ندهیم، مجاهدت لازم را انجام ندهیم یا کاری نکنیم که جبهه حق از مصونیت و قابلیت بالاتری در مواجهه با دشمن برخوردار شود. اگر چنین اقدامی از دست ما برآید و انجام ندهیم، ممکن است از این قافله عقب بمانیم.
خودسازی و اخلاص؛ نقطه آغاز حرکت
زاکانی نخستین گام در این مسیر را تقویت اخلاص دانست و اظهار کرد: هر کاری که انجام میدهیم باید مبتنی بر ایمان صادقانه و همراه با اخلاص باشد. باید بیاموزیم که دیده نشویم و بدانیم آنکه باید ببیند، خداست.
وی افزود: اگر امروز کاری را برای دیدهشدن و تحسینشدن انجام دهیم، ارزش حقیقی آن از بین میرود. البته این به معنای بیتوجهی به آینده و برنامهریزی نیست؛ باید برای آینده مطلوب جامعه، مردم و انقلاب برنامه داشته باشیم، اما اگر کوچکترین شائبه قدرتطلبی در این مسیر وجود داشته باشد، خداوند برای آن خط قرمز خواهد کشید.
شهردار تهران با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی مدیران با امام زمان(عج) گفت: اگر پیوستگی قلبی خود را با حلقه وصل بین زمین و آسمان بیشتر کنیم و از فیض بیکران آن حضرت بهره بگیریم، در برابر هیچ چیزی پایمان نمیلرزد.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی شهروندان گفت: امروز ممکن است برخی مردم با مشکلات معیشتی جدی مواجه باشند، برخی با شرمندگی در برابر خانواده خود زندگی کنند و عدهای نیز با مشکلات متعدد دستوپنجه نرم کنند. دشمن نیز تلاش میکند بر همین نقاط تمرکز کند. این همان جایی است که ما باید از خدمتگزاری مستقیم و تکافل اجتماعی آغاز کنیم.
زاکانی بر ضرورت توجه به زیرساختهای فرهنگی در مجموعههای شهری نیز تأکید کرد و گفت: اینکه در مکانهای متعلق به شهرداری نمازخانه نداشته باشیم یا نمازخانهها شرایط نامناسبی داشته باشند، قابل پذیرش نیست. در این حوزه باید اقدامات جدی انجام شود و حرکت شهرداری در حوزه تحول روحی شهر تکمیلتر شود.
اداره نرمافزاری پارکها با مشارکت مردم هر محله
شهردار تهران پیشنهاد تشکیل هیئتمدیرههای مردمی برای پارکها را مطرح کرد و گفت: باید برای پارکها هیئتمدیرهای از خود مردم همان محله تشکیل شود تا امور نرمافزاری پارک را برنامهریزی و پیگیری کنند.
وی افزود: ما مسئولیت درخت، نظافت، امکانات و شرایط فیزیکی پارک را برعهده داریم، اما مردم محله میتوانند چشم بینای ما باشند و بر عملکرد مجموعه نظارت کنند. همچنین میتوانند بخش نرمافزاری پارک را خودشان مدیریت کنند.
فعالسازی ۲۱ قرارگاه شهرداری
زاکانی یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت مدیریت شهری را فعالسازی قرارگاههای شهرداری عنوان کرد و گفت: برای تقویت تکافل اجتماعی و خدمتگزاری مستقیم، فعالسازی ۲۱ قرارگاه شهرداری موضوعیت دارد.
وی افزود: در هر قرارگاه باید مسئول مشخصی وجود داشته باشد که پروژههای آن قرارگاه را پیش ببرد و در کنار آن، جلسات منظم و ساختارهای لازم در مناطق، سازمانها و شرکتها متناسب با مأموریت آنها شکل بگیرد.
شهردار تهران ادامه داد: در مجموعه فرهنگسراها و ظرفیت سازمان فرهنگی هنری نیز باید اتفاق جدی رخ دهد و همه مجموعه شهرداری با تمام ابعاد خود پای کار بیاید.
معیشت مردم؛ اولویت جدی مدیریت شهری
وی با اشاره به شرایط اقتصادی مردم گفت: مردم در زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند، اما بخش زیادی از جامعه همچنان امید دارند که گشایشی در شرایط ایجاد شود و این امید بسیار مهم است.
زاکانی تأکید کرد: مجموعههای مختلف شهرداری از جمله مناطق، خدمات شهری، مالی و اقتصادی باید دستبهدست هم دهند تا بتوانند بار مردم را کاهش دهند. مجموعههای رسانهای، تبلیغی، فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز باید این خدمت را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری قراردادها و توجه به اقتصاد و معیشت مردم گفت: موضوع اقتصاد و معیشت مردم باید در دستور کار جدی و اساسی مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد و همه بخشهای مرتبط برای کاهش بار مردم تلاش کنند.
خدمتگزاری؛ راهی برای پیشگیری از نارضایتی اجتماعی
شهردار تهران با تأکید بر نقش خدمتگزاری در ایجاد آرامش اجتماعی اظهار کرد: بخشی از حل مسائل جامعه در اختیار خود ماست و میتوانیم با خدمتی که ارائه میکنیم، مانع ایجاد ناامیدی شویم.
وی افزود: دیگر نمیتوانیم با شرایط گذشته مسیر فعالیت هیئتهای امنای محلات را ادامه دهیم. آنها باید مسئولیت بپذیرند، کار در محلات را برعهده بگیرند و اقدامات خود را آغاز کنند.
زاکانی بر ضرورت پیوستگی ظرفیتهای مردمی نیز تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای مختلفی در حوزههای گوناگون از جمله گروههای جهادی، بانوان، هیئات و سایر مجموعههای مردمی ایجاد شده است. این ظرفیتها باید به یکدیگر متصل شوند و جدا از هم عمل نکنند.
شهرداری باید برای شرایط بحرانی آمادگی ویژه داشته باشد
شهردار تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای شرایط پیشرو گفت: باید امکانات، شرایط و مجموعه مدیریتی خود را برای سختیها آماده کنیم و هنر ما این باشد که بتوانیم در چند جبهه بهصورت همزمان فعالیت کنیم.
وی افزود: مجموعههایی مانند مناطق، خدمات شهری و سایر بخشهای عملیاتی شهرداری باید در خط مقدم، آمادگی ویژهای داشته باشند تا اگر اتفاقی رخ داد، بتوانند بار شهر تهران را به دوش بکشند.
دانشگاهها و مدارس؛ اولویت خدمترسانی جدید
شهردار تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی و فعالیت دانشگاهها و مدارس گفت: باید ببینیم هر سال چه خدمت جدید و در حد اعلا میتوانیم به دانشگاهها و مدارس ارائه کنیم و چه اقدامات جدیدی متناسب با نیاز روز آنها لازم است.
وی افزود: باید با مسئولان دانشگاهها و آموزش و پرورش گفتوگو کنیم تا مشخص شود چه خدمتی میتوان ارائه داد.
ابراز رضایت امام شهید از اقدامات شهرداری تهران
زاکانی با پرداختن به اقدامات شهرداری در ۵ سال اخیر به دیدار آخر خود با امام مجاهد شهید اشاره کرد و گفت: در آخرین دیداری که خدمت ایشان رسیدیم، آقای توکلیزاده نیز حضور داشت و ایشان بهصورت بداهه از اقدامات شهرداری ابراز رضایت کردند. این اظهار رضایت، مهر مهمی بر پرونده عملکرد مدیریت شهری است.
دستاوردها قله کار ما نیست
زاکانی در عین حال تأکید کرد: نباید این دستاوردها را قله کاری خودمان بدانیم. ما نسبت به مطلوب خود بسیار عقب هستیم، چراکه شهرداری ظرفیتهای بسیار زیادی برای کار دارد و از امکانات، موقعیت و ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است.
وی افزود: ممکن است مجموعهای مانند یک وزارتخانه چندین برابر شهرداری منابع مالی داشته باشد، اما الزاماً ظرفیت و امکان کار مشابه شهرداری را نداشته باشد. شهرداری تهران از نظر موقعیت، ظرفیت و امکان اثرگذاری، شرایط ویژهای دارد و باید از این ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کنیم.
شهردار تهران گفت: جنس فعالیت ما بیش از هر چیز جنس خدمتگزاری است و باید این مسیر را با دقت دنبال کنیم. کار ما باید بر کیفیسازی حرکت، کار سیستمی، توجه به نقاط مورد نیاز جامعه، گرهگشایی از اقتصاد و معیشت خانوار، توجه به سبک زندگی، ایجاد امید و نشاط در جامعه و خدمترسانی مستقیم به مردم متمرکز باشد.
زاکانی همچنین بر ضرورت حمایت از مردمی که در سطح شهر حضور دارند تأکید کرد و گفت: قابل پذیرش نیست که مردم در کف خیابانها بدون توجه ما دچار آسیب شوند. مناطق، حوزه فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و سایر مجموعههای مرتبط باید در این زمینه مسئولیت مستقیم خود را بهدرستی ایفا کنند.
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