حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت عزم جدی دستگاه‌های مسئول برای حل معضل ترافیک همدان اظهار کرد: اجرای پروژه‌های رینگ سوم، کنارگذر و تراموا می‌تواند مسیر توسعه و کاهش بار ترافیکی همدان را هموار کند.

وی افزود: همدان تنها با احداث و تکمیل کمربندی‌ها و کنارگذرها می‌تواند از وضعیت فعلی ترافیک عبور کند، در سال ۱۳۸۶ پیشنهاد احداث یک کنارگذر ۲۰ کیلومتری تصویب شد و بخش قابل توجهی از آن نیز پیگیری و اجرا شد، اما به دلیل تغییر اولویت‌ها و تمرکز بر پروژه‌های حیاتی نظیر تأمین آب شرب، چند سال متوقف ماند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی شایعات مبنی بر ممانعت اشخاص از تکمیل پروژه کنارگذر صحت ندارد و با اسناد موجود می‌توان نشان داد که برای این پروژه از ابتدا ردیف اعتباری مشخص شده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: با این حال، بودجه تخصیص یافته کنونی تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان است که حتی با تخصیص ۳۰ درصدی آن، تکمیل پروژه‌ای که به بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، سال‌ها به طول خواهد انجامید.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های مقطعی و نادرست می‌تواند خسارت‌های بلندمدتی برای شهر ایجاد کند، به طرح میدان مدرس اشاره کرد و گفت: اگر به جای احداث زیرگذر، روی پل عبوری تصمیم‌گیری شود، این اقدام به آینده ۵۰ ساله شهر خیانت خواهد کرد. زیرگذر هم‌زمان امکان عبور تراموا در آینده را فراهم خواهد کرد و لذا باید با همت مسئولان و تأمین منابع مالی اجرا شود.

حاجی‌بابایی با تشریح جزئیات طرح رینگ سوم همدان بیان کرد: این رینگ با عرض ۱۰۰ متر و طول ۱۸ کیلومتر در هر طرف خواهد بود که علاوه بر مسیر عبور وسایل نقلیه، کاربری‌های تجاری، فضای سبز و خدماتی نیز در حاشیه آن تعریف می‌شود.

به گفته وی، این طرح مورد توافق همه مسئولان شهری و استانی قرار گرفته و هیچ مخالفتی با آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند قیمت زمین‌های پیرامونی را افزایش دهد و موجب رونق عمرانی در مناطق حاشیه‌ای شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: البته باید توجه داشت که برخی گلوگاه‌های ترافیکی همچون بلوار جانبازان، میدان آرامگاه بوعلی و مسیر خضر، تنها با ایجاد تراموا و بازکردن مسیرهای بسته به‌صورت اصولی ساماندهی خواهند شد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه پروژه تراموا با هدف جابه‌جایی گسترده مسافران و اتصال رینگ‌ها طراحی شده است، گفت: تجربه جهانی ثابت کرده که چنین خطوطی می‌تواند صدها نفر را در یک مسیر جابه‌جا کرده و بار ترافیک را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حل معضل ترافیک همدان نیازمند هم‌افزایی، برنامه‌ریزی علمی و تخصیص بودجه کافی است و نباید قربانی نگاه‌های کوتاه‌مدت و تصمیمات غیرکارشناسی شود.