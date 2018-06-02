حریم همدان ناامن است/رینگ سوم شهر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه های شهری همدان با بیان اینکه همدان در حال گام برداشتن برای تبدیل شدن به کلان شهر است، گفت: مقرر بود اردیبهشت ماه امسال رینگ سوم شهر کلید بخورد که طبق گفته معاون عمرانی استاندار همدان تا هفته آینده عملیاتی می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رینگ سوم شهر باید هر چه سریعتر عملیاتی شود، گفت: امروز حریم شهر همدان ناامن است و به علت ساخت و سازهای غیرقانونی وضعیت خوبی ندارد.

تلاش برای حفظ سبزینه همدان

وی با بیان اینکه هر گوشه ای از این حریم را فردی مجوز گرفته و در حال ساخت و ساز است، ادامه داد: برای حفظ سبزینه همدان و حریم آن هیچ راهی جز اجرا کردن رینگ سوم شهر وجود ندارد.

حاجی بابایی با تاکید بر اینکه رینگ سوم به شهر نظم می دهد و از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد، گفت: داخل رینگ سوم وجب به وجب تعریف می شود و هیچ‌کس نمی تواند بدون اجازه؛ مجوز ساخت و ساز صادر کند و به خرید و فروش ملک بدون قانون دامن بزند.

وی با بیان اینکه اجرای رینگ سوم شهر به نفع مردم خواهد بود چراکه پول مستقیم به جیب مردم می رود و مردم نیز با پرداخت عوارض شهرداری را کمک خواهند کرد و شهرداری نیز درآمد حاصل شده را در راه آبادانی شهر صرف خواهد کرد، گفت: با اجرای رینگ سوم شهر هزاران هزار قطعه زمین تعریف می شود و همدان از این وضعیت بیرون می آید و نجات پیدا می کند.

کلانشهر همدان باید محقق شود

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلانشهر همدان باید محقق شود، گفت: همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین است و باید شهرداری همدان با سرعت تمام تابلوها را تغییر دهد و عنوان کلان شهر همدان را پررنگ کند.

وی با بیان اینکه این مروارید گران بها باید خرج شود، گفت: باید گردشگر و مسافر در ورود به همدان کلان شهری این شهر را از در و دیوار و بدنه آن لمس کند اما متاسفانه اینگونه نیست.

حاجی بابایی با تاکید براینکه این اقدامات به مردم امید می دهد و نشاط را در جامعه ایجاد می کند و زیبایی ها را به رخ می کشد، گفت: مردم استان همدان لیاقت دارند چراکه همدان از تمام استانهای کشور و دنیا متمدن تر و پیشرفته تر بوده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سابقه شهر شدن همدان از سابقه تمام شهرها بیشتر است، گفت: این امتیاز را باید به رخ تمام دنیا کشید چراکه همدان قطعه ای از ایران سرافراز است.

وی با اشاره به هزینه ۴۰۰ میلیاردتومانی برای اجرای پروژه های شهری همدان عنوان کرد: با رقمی کمتر از یک میلیاردتومان می توان ۴۰۰ برابر بیشتر همدان را نشان داد.

همدان از داشته های خود استفاده نمی کند

حاجی بابایی با بیان اینکه همدان از داشته های خود استفاده نمی کند، گفت: همدان باید از تمام داشته هایش استفاده کند چرا که همدان همان جایی است که اولین بار برای آن تصمیم گرفته شد که شهر باشد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه ما به یک همدان بزرگ می اندیشیم که قطب ملی و منطقه ای باشد، گفت: رینگ سوم شهر همدان باید با عظمت اجرا شود و تمام کسانی که داخل رینگ سوم قرار خواهند گرفت شهروند همدان خواهند بود.

وی با تاکید براینکه باید محور دید را گسترش داد، گفت: هرکسی که داخل رینگ سوم قرار می گیرد از امزاجرد گرفته تا امامزاده محسن همه و همه ساکن شهر همدان می شود با این وصف که محدوده رینگ سوم باغ شهر همدان خواهد بود.

وی با بیان اینکه این بخش شهر است و شهریت دارد، عنوان کرد: گاهی مباحثی پیش می آید که آیا قاسم آباد همدان داخل شهر باشد یا نباشد حال آنکه چه ما بخواهیم چه نخواهیم قاسم آباد همدان وارد محدوده شهری شده است و مردم آن شهروندان همدان هستند.

حتی اگر تمام مردم ایران هم جمع شوند نمی توانیم به قاسم آباد عنوان روستا بدهیم وی با بیان اینکه حتی اگر تمام مردم ایران هم جمع شوند نمی توانیم به قاسم آباد عنوان روستا بدهیم، گفت: این امر برای مردم پذیرفتنی نیست و طومارهای عظیم مردمی موید آن است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رینگ سوم به شهر نظم می دهد، به مسیر گنجنامه همدان اشاره کرد و گفت: مسیر گنجنامه به صورت رفت و برگشت تعریف شده مانند آنچه برای طرقبه اجرا شده است.

وی خواستار اجرای چنین طرحی برای مسیر امامزاده محسن(ع) همدان شد و گفت: مسیر رفت و برگشت باید با تمام امکانات و تجهیزات مهیا شود و در مرحله بعد نیز برنامه برای «ابرو» و سد اکباتان در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این ۴ محور گردشگری بزرگ خیابانهای شهر همدان خواهند شد، گفت: کلان شهر حتی شهرهای اطراف را جزو محدوده خود معرفی می کند.

منطقه ویژه مبنی بر فناوری های برتر را کلنگ زنی خواهیم کرد

حاجی بابایی بابیان اینکه فضای مناسبی برای این کار مهیا شده است، گفت: امسال سالی پررونق در استان همدان خواهیم داشت و منطقه ویژه مبنی بر فناوری های برتر را کلنگ زنی خواهیم کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه کلنگ احداث بیمارستان هزار تختخوابی در همدان به زمین زده خواهد شد، گفت: امسال پردیس سینمایی برای تبدیل شدن همدان به مرکز انیمیشن کشور فعال می شود.

وی با بیان اینکه امسال تالار ۵ هزار نفری همدان کلنگ زنی خواهد شد، گفت: این پروژه ملی است و در وزارت ارشاد به مناقصه رفته و بزودی کارهای اجرایی آن آغاز خواهد شد.

حاجی بابایی با بیان اینکه بزودی در شهر همدان ساختمان و سالن ورزش باستانی و زورخانه بین المللی را کلنگ زنی خواهیم کرد، گفت: راه آهن تهران - همدان - ملایر خردادماه امسال کلنگ زنی خواهد شد.

برقی کردن راه آهن همدان - تهران براساس مصوبه امسال مجلس شروع شده و هم اکنون هیئتی در خارج از کشور مسئول پیگیری کار است تا به صورت فاینانس آن را انجام دهد نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه راه آهن همدان - بیجار - زنجان نیز بزودی اجرایی می شود، گفت: برقی کردن راه آهن همدان - تهران براساس مصوبه امسال مجلس شروع شده و هم اکنون هیئتی در خارج از کشور مسئول پیگیری کار است تا به صورت فاینانس آن را انجام دهد.

وی با بیان اینکه از کنار گذر شرقی همدان عبور کرده ایم، گفت: کهنه فرودگاه همدان که در سال ۸۷ دو ردیف دریافت کرده امیدواریم امسال اجرایی شود.

حاجی بابایی به پروژه چهل چمن متعلق به صدا و سیمای مرکز همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این پروژه زمانی که آقای لاریجانی رئیس صدا و سیما بود در همدان کلنگ زنی شد اما همچنان نیمه تمام باقی مانده است، گفت: اقداماتی صورت گرفته تا این ساختمان تکمیل شود.

وی به وضعیت موزه منطقه ای غرب کشور اشاره کرد و با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی این پروژه گفت: سال گذشته ۷.۵ میلیاردتومان به این پروژه تخصیص یافت اما اقدامی انجام نشده که امیدواریم امسال اجرایی شود کمااینکه ۱۰ میلیاردتومان دیگر نیز به این پروژه اختصاص یافته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ۲۲ پروژه با همت مدیران استان همدان به مرحله نهایی رسیده و باید کمک کنیم تا همدان به جایگاه واقعی خود برسد.

حاجی بابایی با بیان اینکه در سطح استان کار به خوبی پیش می رود هرچند ۱۰۰ درصد راضی نیستیم، گفت: مردم شرایط سختی را سپری می کنند و باید برای رفع مشکل معیشت مردم تلاش کرد.

وی تلاش برای ایجاد اشتغال را مورد تاکید قرارداد و عنوان کرد: هر چه تلاش کنیم اگر اشتغال ایجاد نشود کارها دیده نخواهد شد.