۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

همدان در جنگ ۱۲ روزه الگوی مدیریت بازار شد

همدان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد اصناف استان الگوی موفق مدیریت بازار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات اصناف استان همدان اظهار کرد: اصناف همواره در کنار دولت و مردم بوده و در بزنگاه‌های حساس، به‌ویژه در مدیریت توزیع کالاهای اساسی، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به تجربه اخیر مدیریت بازار افزود: در جنگ اقتصادی ۱۲ روزه اخیر، اصناف استان با مدیریت میدانی موفق، سهم بزرگی در توزیع عادلانه کالاهایی همچون برنج، روغن و شکر داشتند و اجازه ندادند خللی در توازن بازار ایجاد شود.

مدیرکل صمت همدان با بیان اینکه بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی در استان فعال است، گفت: حدود ۱۰ هزار واحد فاقد پروانه هستند و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، طرح پالایش و شناسایی این واحدها آغاز شده تا شفافیت و نظام‌مندی در بازار تقویت شود.

محمدی در ادامه به چالش‌های توزیع لوازم بهداشتی و آرایشی در داروخانه‌ها اشاره و تصریح کرد: داروخانه‌ها باید بر وظایف اصلی خود تمرکز کنند و عرضه این اقلام بر اساس ضوابط انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تداخل‌های صنفی، ساماندهی نمایندگی‌های توزیع و حضور فعال اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مسائلی است که باید به‌صورت تخصصی بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.

