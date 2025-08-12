سالاری: عبور از ناترازی مالی در سازمان تامین اجتماعی ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه ویدیوکنفرانس با مدیران کل و رؤسای شعب سراسر کشور گفت: با توجه به وضعیت امروز، نرخ پشتیبانی سازمان و شرایط اقتصادی جامعه، طرحهایی را برای خروج از چالش ناترازی که به سازمان وارد شده در دستور کار داریم و با جدیت و البته همراهی و مشارکت ذینفعان دنبال میکنیم.
وی در این جلسه بیان کرد: برای صیانت از آبرو و اعتبار سازمان تأمیناجتماعی به هیچ عنوان کوتاه نمیآییم و مقابل فشارهای بیرونی و غیرقانونی تسلیم نمیشویم. قطعاً برخورد با فساد و رانت هزینه دارد، باید هزینه پرداخت کنیم؛ نمیتوان به خاطر تعارفات یا حفظ مقام و منافع شخصی، به منافع تأمین اجتماعی که امانت مشترک ۵۰ میلیون نفر اعم از بیمه شده، بازنشسته و کارفرما است، لطمه بزنیم.
وی افزود: حفاظت از سازمان و ایستادن مقابل شبکه فساد هزینه، تخریب و حاشیهسازی و … دارد اما هراسی نداریم زیرا این موضوعات نباید مانع ایستادن مقابل فساد باشد؛ این فساد به اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و همکاران سازمان خدشه وارد میکند.
عبور از ناترازی ممکن است
سالاری با اشاره به برخی از طرحهای مؤثر بر درآمد و مصارف سازمان، افزود: مجموع طرحهای اشاره شده ۳۰۰ همت تراز مالی مثبت برای سازمان خواهند داشت که با همراهی ذینفعان و تعامل با دستگاههای ذیربط از جمله قوه مقننه و دولت، قابل تحقق است.
سالاری اضافه کرد: اقدامات و رایزنیهای صورت گرفته تا ظرف نیمه اول سال ۷۰ همت به صورت اوراق و ۱۱۵ همت در قالب سهام و دارایی از دولت دریافت خواهد شد که نهایی شدن آن نیاز به اخذ مصوباتی دارد. برنامههایی در راستای کنترل ناترازی در دستور کار داریم.
وی افزود: یکی از مأموریتهای مهم سازمان عبور از ناترازی است و این مهم به با اجرای کامل برخی از طرحهای بیستگانه، امکانپذیر است.
شایسته سالاری در انتصابات و جذب نخبگان به صورت جدی در دستور کار است
سالاری در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل و موضوعات مربوط به منابع انسانی سازمان گفت: حتماً به مسائل و مشکلات نیروی انسانی توجه ویژه داریم و علی رغم همه محدودیتها و مشکلات، نهایت حمایت از کارکنان را داریم و در همین چارچوب تلاش میکنیم با نظام ارزیابی مبتنی بر عملکرد و روشهای دیگر، تلاش همکاران را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: طرح انتصابات بر مبنای شایستهسالاری و طرح شناسایی طرح استعدادیابی و جذب نخبگان از جمله دیگر اقدامات در راستای ارتقای نیروی انسانی سازمان است و در همین راستا، کانونهای ارزیابی حوزه انتصابات فعال شدهاند تا افراد برای انتصاب در سمتهای مختلف بر اساس شاخصهای موردنظر ارزیابی انتخاب میشوند.
سالاری همچنین در این بخش سوالات و پیشنهادات برخی ادارات کل و شعب پیرامون موضوعات مربوط به نیروی انسانی سازمان را بررسی و توضیحات لازم را ارائه کرد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با طرح استعدادیابی و جذب نخبگان نیز بیان کرد: از بین همکاران افرادی که با تراز بالا و افرادی که در دانشگاههای برتر تحصیل کردهاند جمعاً ۱۵۰۰ نفر ظرف امسال و سال آینده جذب میشوند. این افراد مراحل ارزیابی هفتگانه تخصصی را طی کرده و افراد حائز رتبه، در اولویت قرار میگیرند.
وی ادامه داد: مراحل جذب نخبگان و استعدادهای برونسازمانی مشابه فرایند جذب درونسازمانی است. در این چارچوب فهرستی از نخبگان از دانشگاهها گرفته شده و مورد ارزیابیهای اشاره شده قرار میگیرند.
سالاری گفت: استعدادیابی درونسازمانی و برونسازمانی اقدام بسیار مهمی است؛ تأمین اجتماعی باید امکان استفاده از بهترین نیروی انسانی را فراهم کند.
اجرای دقیق شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی مهم است
سالاری در ادامه این نشست با بیان اینکه حساب اختصاصی بیمه کارگران ساختمانی باید درست مدیریت شود، گفت: در این صورت، منابع و مصارف این حوزه شرایط تراز قرار خواهد گرفت. در این ارتباط سازوکار بازرسی به شکل منسجمتر فعال خواهد بود و از ظرفیت انجمنهای صنفی نیز در کنار بازرسی سازمان استفاده خواهد شد.
وی افزود: دستورالعمل شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی را باید به صورت جدی در دستور کار داشته باشیم. در راستای اجرای این شیوهنامه، تصمیمات مربوط به پایش افراد در بیمه کارگران ساختمانی توسط کارگروه صورت میگیرد و در شناسایی افراد مشمول نیز کارگروه متولی محسوب میشوند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: باید از ظرفیت شهرداریها، سایر اعضای کارگروه استفاده شود و در اجرای دقیق و درست آن نهایت حساسیت و جدیت را به خرج دهیم زیرا هدف اصلی گسترش پوشش این بیمه برای افراد واجد شرایط و کاهش نوبت انتظار آن است.
رویکرد حمایتی دولت نسبت به تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این جلسه ویدئوکنفرانسی گفت: با توجه به حمایتها و همراهی دولت، معاون اول رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات و برنامههای سازمان به درستی پیش خواهد رفت.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با همراهی و همدلی همه دستاندرکاران، امروز نگاه دولت به سازمان تغییر کرده و هر آنچه سازمان تأمیناجتماعی نیازمند حمایت و پشتیبانی است، در حد بضاعت دولت و دستگاهها قابل تحقق است.
در جریان این جلسه، برخی مدیران کل استانها و رؤسای شعب در ارتباط با موضوعات؛ شیوهنامه انتصابات و شایستهسالاری و طرح جذب نخبگان، پاسخگویی و تشریح مسائل پرسنلی همکاران، گزارش منابع و مصارف ماههای گذشته و آتی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی و راهکارهای افزایش وصول حقبیمه در بخش مذکور، نظراتی را مطرح کردند.
