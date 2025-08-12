ضرورت مدیریت منابع آب جم در شرایط خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره منابع آب شهرستان جم ضمن تأکید بر رویکرد مدیریتی گفت: در این شهرستان سه کلیدواژه مدیریتی را اصل قرار دادهایم و مردمداری بهعنوان شرط نخست برای همه مدیران، قانونمندی بهعنوان رکن دوم، و پاک دستی بهعنوان اصل انکارناپذیر سوم مورد توجه است.
فرماندار شهرستان جم، ضمن اشاره به پروژههای زیرساختی حوزه آب افزود: با در مدار آمدن آبشیرینکن سیراف و بهرهبرداری از سد و خط انتقال باغان، شرایط تأمین آب شرب این شهرستان بهبود چشمگیری خواهد یافت.
تنگستانی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع در شرایط خشکسالی تأکید کرد: امروز در حالی که سراسر کشور با کمبارشی و افت منابع آبی مواجه است، شهرستان جم نیز در حال مدیریت سطح زیرکشت و اجرای الگوی کشت است.
وی عنوان کرد: اگر تمرکز بر محصولات باغی مانند خرما ادامه یابد، ضمن حفظ معیشت کشاورزان، به منابع آب شهرستان کمک قابل توجهی خواهد شد.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای عبدالرضا کشتگر رئیس سابق اداره منابع آب شهرستان جم، حیدرعلی آزادیخواه به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.
