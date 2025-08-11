نظارت دقیق پلیس امنیت اقتصادی بر مبادلات ارزی زائران اربعین در شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی عصر امروز دوشنبه با حضور در مرز شلمچه و بازدید از روند خدمترسانی یگانهای انتظامی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: مرز شلمچه بهعنوان دومین مرز پرتردد کشور پس از مهران، امسال شاهد افزایش چشمگیر تردد زائران نسبت به سال گذشته است.
وی با قدردانی از تلاشهای فرماندهی انتظامی استان خوزستان، مرزبانی، یگان ویژه، پلیس گذرنامه و سایر یگانها، افزود: تمامی پلیسهای تخصصی با تقسیم وظایف دقیق و هماهنگی کامل، در حال ارائه خدمات به زائران هستند. پلیس امنیت اقتصادی نیز مسئولیت نظارت بر محمولههای همراه مسافران و کنترل مبادلات ارزی را بر عهده دارد.
سردار رحیمی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با بانک مرکزی و پنج بانک عامل پیش از آغاز مراسم اربعین، گفت: اقدامات لازم برای تسهیل دریافت ارز زائران انجام شده و هرگونه تلاش برای قاچاق ارز یا فروش آن با نرخهای غیرقانونی، شناسایی و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین از برگزاری نشستهای مشترک با ستاد عتبات عالیات و مسئولان بیش از سه هزار موکب خبر داد و افزود: مواکب فعال در انتقال بار به آن سوی مرز، توجیه شدهاند و کنترلهای لازم بهصورت دقیق در حال انجام است.
وی با بیان اینکه از ابتدای مراسم اربعین تاکنون بیش از سه و نیم میلیون زائر از مرزهای کشور تردد کردهاند، تأکید کرد: هدف مجموعه انتظامی، تأمین آرامش، امنیت و سلامت زائران در فرآیند رفتوآمد است.
