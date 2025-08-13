  1. استانها
جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه خارجی در کرمان

کرمان-استاندار کرمان از جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان از جذب ۲۲۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با کل جذب سرمایه خارجی سال گذشته (۱۰۹ میلیون دلار)، رشد دو برابری داشته است.

محمدعلی طالبی در حاشیه نشست ستاد سرمایه‌گذاری استان کرمان اظهار کرد: با توجه به پروژه‌های در حال اجرا و مجوزهای صادرشده، پیش‌بینی می‌شود کرمان در سال جاری به یکی از استان‌های پیشرو در جذب سرمایه خارجی تبدیل شود.

توسعه مناطق ویژه اقتصادی
وی با اشاره به برنامه‌های توسعه مناطق ویژه اقتصادی استان، از احداث بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان خبر داد و افزود: در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان نیز تکمیل زنجیره تولید و فرآوری مس در دستور کار قرار دارد.

طالبی همچنین از تصویب نهایی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در جنوب کرمان خبر داد و بیان کرد: امیدواریم عملیات اجرایی این منطقه طی هفته دولت آغاز شود.

