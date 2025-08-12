به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، شرکت پیشگامان دریابان فرآور با تمرکز بر فناوریهای پیشرفته فرآوری مواد معدنی و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی، فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است.
میلاد علامه، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای مجموعه گفت: پیشگامان دریابان فرآور در حوزه طراحی و بهینهسازی کارخانههای فرآوری مواد معدنی، اجرای پروژههای تحقیق و توسعه، و ارائه خدمات آزمایشگاهی در مقیاس پایلوت و صنعتی فعال است. ما امکان آمادهسازی کامل نمونههای معدنی از مرحله سنگ و کلوخه تا آنالیز نهایی را در اختیار داریم.
وی افزود: آزمایشگاههای این شرکت شامل بخشهای خردایش، آنالیز دانهبندی، تقسیم و همگنسازی، عیارسنجی به روش شیمی کلاسیک و جذب اتمی، آنالیز فایر اسی طلا، سنجش اکسیژن محلول، محاسبه اندیس باند آسیای گلولهای، فلوتاسیون، لیچینگ، جدایش ثقلی و مغناطیسی، خالصسازی با استخراج حلال و ترسیب است. تمامی این امکانات در اختیار تیمی از متخصصان فرآوری مواد معدنی، شیمی و مهندسی معدن قرار دارد.
مدیرعامل پیشگامان دریابان فرآور با اشاره به برخی از پروژههای شاخص شرکت ادامه داد: ساخت دستگاه فلوتاسیون بهصورت شخصیسازیشده، بهینهسازی خط فلوتاسیون یک شرکت معدنی در فارس و امکانسنجی فرآوری معدن طلای محدوده خطیبی از جمله پروژههایی است که با موفقیت انجام دادهایم.
به گفته او، همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور نیز بخشی مهم از فعالیتهای مجموعه است و پیشگامان دریابان فرآور آماده ارائه خدمات تخصصی به صنعتگران، پژوهشگران و فعالان حوزه معدن در سراسر کشور است.
