به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین امضای دفتر یادبود شهدای هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی که امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه در دانشکده هسته ای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ضمن گرامیداشت مقام شامخ این شهدا در یادداشتی نوشت: شهادت دانشمندان هسته‌ای، هرچند ضایعه‌ای بزرگ است، اما خون این عزیزان، تضمین‌کننده حرکت پرشتاب علمی کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این ترورهای بزدلانه توسط رژیم صهیونیستی، نشانه عمق کینه دشمنان از استقلال و خودکفایی ایران است، تصریح کرد که این اقدامات نه‌تنها ملت ایران را از مسیر پیشرفت باز نخواهد داشت، بلکه عزم آنان را برای فتح قله‌های علمی جهان استوارتر خواهد ساخت.

خسوپناه: ترورها نشانه استیصال دشمنان بود

حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشمند، آنان را نخبگان و پیشگامان اسلام و جمهوری اسلامی ایران خواند که مزارشان زیارتگاه عاشقان خواهد بود.

وی در بخشی از سخنان خود که برگرفته از دست‌نوشته ایشان در دفتر یادبود شهدای دانشمند بود، تأکید کرد: شهادت دانشمندان هسته‌ای نه تنها لطمه‌ای به ارتقاء این دانش و فناوری وارد نخواهد کرد، بلکه باعث شتاب گرفتن آن در سراسر جهان اسلام خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه دشمنان با این ترورها به دنبال متوقف ساختن حرکت علمی ایران بودند، این اقدام را نشانه استیصال و وحشت آنان از پیشرفت‌های چشمگیر جوانان این مرز و بوم دانست.

وی افزود: یقیناً دانش‌آموختگان و دست‌پروردگان این شهدای دانشمند، راه آنان را با قدرت و صلابت ادامه خواهند داد. ان‌شاءالله با پیروزی‌های بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پرچم پرافتخار این انقلاب به دست صاحب اصلی آن داده خواهد شد.

ایرانِ پرورنده تمدن، از استعداد و هوش غنی است

در ادامه این مراسم، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، در دفتر یادبود این شهدا نوشت: تبریک و تسلیت عرض می‌کنم شهادت دانشمندان عزیز کشورمان. افتخار می‌کنیم به داشتن چنین نخبگان و اندیشمندانی که مایه مباهات ایران و ایرانی هستند.

وی با اشاره به تاریخ غنی و تمدن چندهزارساله ایران، تأکید کرد که این سرزمین همواره مملو از استعداد و هوش بوده است.

وی افزود: شهادت تعدادی از دانشمندان، مانع رسیدن به قله در این مسیر نیست. تاریخ، شهادت‌دهنده این توانمندی است. مطمئن هستیم که با همت همین دانشمندان و جوانان نخبه که هزاران نفر هستند، دستیابی به ایرانی قوی شدنی است. پس پیش به سوی ایرانی پیشرفته و قوی. درود بر شهدای عزیز ایران اسلامی و سلام بر شهدای علم و ایمان و دین‌داران.