۶۷ هزار مازندرانی برای سفر اربعین ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری گفت: ۶۷ هزار و ۴۴۲ مازندرانی در سامانه سماح ثبت نام کرده و تاکنون نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کردند.

وی با بیان اینکه از این آمار ۴۰ هزار و ۸۱۸ نفر آقایان و ۲۶ هزار ۶۲۴ نفر بانوان هستند، افزود: بیش از ۱۰ هزار مازندرانی از مرز خسروی و مابقی از مرز مهران تردد کردند.

سخنگوی کمیته ثبت نام و نام نویسی اربعین حج و زیارت مازندران تصریح کرد: ۲۶۰ نفر ناوگان هوایی را برای تردد انتخاب کردند و مابقی از مرزهای شلمچه، چذابه و باشماق تردد می‌کنند.

جعفری در ادامه بیان کرد: ۳۰ هزار و ۸۱۸ مازندرانی اتوبوس را انتخاب کردند و ۳۱ هزار زائر با خودرو شخصی و بقیه با قطار و مینی بوس جابجا شدند.

وی از مسافران خواست مدیریت سفر در بازگشت داشته باشند و با توجه به خستگی اصرار برای زود رسیدن به مقصد نداشته باشند.

جعفری تاکید کرد: مسافران مهر ورود گذرنامه را حتماً در یاد داشته باشند و سعی کنند با مدیریت زمان، پیاده روی را در ساعاتی که گرمای کتری دارد مدیریت کنند و در مسیر نجف تا کربلا عزیمت داشته باشند.

وی همچنین ادامه داد: مسافران سعی کنند به صورت گروه‌های ۴ تا ۵ نفره حرکت کنند تا سفر سلامتی را داشته باشند.