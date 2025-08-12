افزایش گستره چتر حمایتی بیمه سلامت در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نجاتی، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تاکنون ۲۱ هزار بیمار خاص، سختدرمان و نادر در این استان نشاندار و تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفتهاند.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: با ایجاد صندوق بیماران خاص در سال ۱۴۰۱، دامنه حمایت بیمه سلامت از پنج بیماری خاص به ۱۰۹ بیماری افزایش یافته است و بیشترین بیماران خاص این استان را بیماران سرطانی تشکیل میدهند که ۵۲ درصد آنها زن و ۴۸ درصد مرد هستند.
نجاتی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵ درصد جمعیت استان، معادل ۶۲۳ هزار نفر، زیر چترحمایتی بیمه سلامت قرار دارند که ۳۰۲ هزار نفر از آنها ساکن مناطق روستایی هستند و خدمات را به صورت رایگان دریافت میکنند.
وی گفت: همچنین ۱۹۹ هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دارند که ۸۰ درصدشان در پنج دهک اول درآمدی هستند و خدمات رایگان دریافت میکنند.
وی گفت: ۸۰ تا ۸۵ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت استان، خدمات رایگان با کیفیتی مشابه سایر بیمههای پایه دریافت میکنند.
پرداخت مطالبات مراکز درمانی
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی یادآور شد: سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد ریال به ۷۵۰ مؤسسه طرف قرارداد پرداخت شد و تنها ۱۰ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال، مربوط به مراکز دانشگاهی، باقی مانده است، امسال نیز مطالبات مطبها و آزمایشگاههای طرف قرارداد به طور کامل پرداخت شده است.
نجاتی با اشاره به فعالیت ۵۵ پزشک طرف قرارداد مستقیم در استان، که عمده آنها در شهر اراک هستند، گفت: خدمات بیمه سلامت در تمامی مراکز از طریق سامانه الکترونیک ارائه میشود و بیماران خاص تنها یکبار برای ارائه مدارک باید مراجعه حضوری داشته باشند.
کمکهزینهها و خدمات ویژه
وی ادامه داد: سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال از محل صندوق بیماران خاص به این بیماران پرداخت شد، امسال سقف کمکهزینه برای هر بیمار ۸۵۰ میلیون ریال تعیین شده و در موارد خاص امکان پرداخت بیش از این سقف نیز وجود دارد و از ابتدای امسال تاکنون، ۱۵ میلیارد ریال خارج از سقف به بیماران خاص استان پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی از نشاندار شدن یک هزار و ۶۶۹ زوج نابارور خبر داد که ۷۹ درصد آنها زن و ۲۱ درصد مرد هستند و گفت: سال گذشته ۶۵ میلیارد ریال نیز به بیماران هموفیلی استان پرداخت شد.
