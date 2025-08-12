به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاری، بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از مهار و ایمن‌سازی سه سوله مبل‌سازی در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده خبر داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر با اعلام این خبر اظهار داشت: صبح امروز حادثه آتش‌سوزی در سه کارگاه و سوله مبل‌سازی واقع در مسیر جاده ده عباس به سمت دارالسلام به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

یاری ادامه داد: این حریق در ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح به وقوع پیوست و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی افزود: عملیات اطفا و مهار حریق تا ساعت ۱۴ ادامه یافت و با تلاش نیروهای آتش‌نشانی، آتش به طور کامل خاموش و عملیات ایمن‌سازی نیز انجام شد. خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی اسلامشهر با اشاره به اینکه علت بروز این آتش‌سوزی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد، گفت: جزئیات و برآورد خسارات پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.