  1. استانها
  2. تهران
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به یک کارگاه در اسلامشهر؛شهادت یک کارگر

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از حمله موشکی رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به یک کارگاه صنعتی در روستای فیروز بهرام از توابع بخش چهاردانگه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از حمله موشکی رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به یک کارگاه صنعتی در روستای فیروز بهرام از توابع بخش چهاردانگه خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در این حمله موشکی که صبح امروز صورت گرفت، دو کارگر اهل افغانستان در محل کارگاه صنعتی حضور داشتند که متأسفانه یکی از آنها به درجه رفیع شهادت نائل آمد و دیگری جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

فرماندار اسلامشهر در پایان با اشاره به حضور به موقع نیروهای امدادی از جمله آتش‌نشانی و اورژانس در محل حادثه بلافاصله پس از اصابت موشک، افزود: هر چند تلاش مأموران آتش‌نشانی برای مهار حریق و اطفای حادثه ادامه دارد، اما این تهاجم تروریستی خسارت‌های قابل توجهی به این واحد صنعتی وارد کرده است.

