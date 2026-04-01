حمله موشکی رژیم صهیونیستی به یک کارگاه در اسلامشهر؛شهادت یک کارگر

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از حمله موشکی رژیم جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به یک کارگاه صنعتی در روستای فیروز بهرام از توابع بخش چهاردانگه خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در این حمله موشکی که صبح امروز صورت گرفت، دو کارگر اهل افغانستان در محل کارگاه صنعتی حضور داشتند که متأسفانه یکی از آنها به درجه رفیع شهادت نائل آمد و دیگری جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

فرماندار اسلامشهر در پایان با اشاره به حضور به موقع نیروهای امدادی از جمله آتش‌نشانی و اورژانس در محل حادثه بلافاصله پس از اصابت موشک، افزود: هر چند تلاش مأموران آتش‌نشانی برای مهار حریق و اطفای حادثه ادامه دارد، اما این تهاجم تروریستی خسارت‌های قابل توجهی به این واحد صنعتی وارد کرده است.