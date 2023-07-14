آتش سوزی ۳ سوله مبل سازی در پردیس مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی سوله‌های مبل سازی در «خرمدشت» پردیس ظهر جمعه به آتش نشانی پردیس اعلام شد و شش تیم اطفا حریق به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه بنا بر اعلام آتش نشانی شهرداری پردیس سه سوله هر کدام به مساحت ۲ هزار مترمربع آتش گرفته بود و حجم آتش سوزی نیز بالا بوده است.

به دلیل وجود مواد قابل اشتعال چوب و ام. دی. اف و مواد رنگ کاری، بشکه‌های تینر و رنگ‌های مختلف شعله‌ها حجم زیادی داشت، که به سرعت افزایش می‌یافت.

این آتش توسط نیروهای آتش نشانی پردیس و نیروهای کمکی از آتش نشانی بومهن، رودهن، دماوند و سه ایستگاه آتش نشانی تهران مهار شد و بنا بر اعلام آتش نشانی پردیس خوشبختانه این حادثه مصدوم نداشت.