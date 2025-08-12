مسکو: ۱۷۲ حمله تروریستی در روسیه در سال جاری خنثی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر بورتنیکوف رئیس کمیته ملی مبارزه با تروریسم (NAC) و مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: تاکنون در سال جاری، سازمانهای اجرای قانون روسیه ازوقوع ۱۷۲ حمله تروریستی در روسیه، از جمله ۹ حمله علیه سازمانهای آموزشی جلوگیری کردهاند.
بورتنیکوف فاش کرد: امسال، تعداد جرایم تروریستی که عمدتاً زیرساختهای حیاتی و اجتماعی یا حملات به نظامیان و مقامات دولتی را هدف قرار میداد، به طور قابل توجهی افزایش یافت. سازمانهای اجرای قانون ۱۷۲ مورد از این حملات تروریستی را خنثی کردهاند.
مدیر سرویس امنیت فدرال روسیه در ادامه افزود: اکثر عاملان این حملات افرادی هستند که تحت تأثیر سرویسهای ویژه اوکراین یا سازمانهای نئونازی قرار دارند.
به گفته رئیس نهاد ضدتروریسم روسیه، سهم جوانان در میان افراد حاضر در فعالیتهای تروریستی به ۶۵ درصد رسیده است و تعداد حملات تروریستی انجام شده توسط افراد زیر سن قانونی به طور پیوسته در حال افزایش است.
