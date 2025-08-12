۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس زوار اربعین در مرز مهران را جابجا کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که مشاهده می‌شود، شاهد موج بازگشت زائرین عزیز به کشورمان هستیم. تا این لحظه که حدود ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه است، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زائرین از مرز مهران به کشورمان ورود داشته‌اند و حدود ۳۰ هزار نفر نیز طی ۲۴ ساعت گذشته به سمت عتبات عالیات از مرز مهران تردد کرده‌اند.

وی افزود: در اواخر روز گذشته، یک هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس کار انتقال زائرین عزیز را به استان‌های مختلف بر عهده داشتند و امروز نیز تا این لحظه، حدود هزار و ۳۰ دستگاه اتوبوس کار انتقال زائرین را انجام داده‌اند.

صالحیان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده، تصریح کرد: همانگونه که همه استحضار دارید، با تمهیدات اندیشیده شده خوشبختانه مشکل خاصی در این ترددها نداریم.

وی گفت: همه تمهیدات لازم اندیشیده شده و امکانات مورد نیاز برای زائرین در مرز مهران فراهم است. ترددها به صورت روان در حال انجام است و خوشبختانه هیچ‌گونه ایستایی نداریم.